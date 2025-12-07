El temps d'aquest dilluns 8 de desembre: estabilitat i cel solejat

Després d'un cap de setmana amb temperatures més agradables que ens han deixat un pont de la Puríssima per gaudir amb plans a l'aire lliure, aquest dilluns el cel es mantindrà igual de buit i solejat. Al matí, el cel estarà serè arreu, així i tot, hi haurà estrats baixos a fondalades de l'interior, sobretot al Pla de Lleida on seran persistents al llarg de tot el dia.
Durant la jornada no s'esperen precipitacions, però sí una baixada lleugera de la temperatura mínima. La temperatura màxima serà semblant o lleugerament més alta a la meitat nord del litoral i a la Catalunya central, si bé a Ponent baixarà entre moderadament i acusadament. A la resta serà similar.
Aquest ambient solejat es mantindrà durant la setmana que canviarà dimecres i dijous amb l'arribada de nuvolositat, però no s'esperen precipitacions. Això sí, la temperatura anirà baixant durant tota la setmana.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 19 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 19 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 4 graus que pujarà fins als 13 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 9 graus de mínima que podran arribar fins als 19 °C segons la previsió.