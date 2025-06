Ampliació del Prat: allargar la pista de mar, 3.200 milions d'euros i nova terminal satèl·lit

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha hagut d'encaixar la proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat en l'única finestra d'oportunitat que ha tingut abans de les vacances. Un cop garantits els suplements de crèdit, després de la conferència de presidents, i abans de formalitzar la reforma del finançament amb el govern espanyol. Això situava aquesta setmana un dels anuncis més esperats des que va començar la legislatura i que tensiona especialment els socis d'investidura. S'havia de concretar a principis d'any, però que no ha arribat fins al juny.

En una compareixença sense preguntes, davant del Govern en ple i els membres de la comissió tècnica -també Maurici Lucena, president d'Aena- el president ha desgranat la proposta, gestada des del setembre en una comissió tècnica amb la Generalitat, el Ministeri de Transports i Aena. La proposta planteja l'ampliació de la tercera pista 500 metres. L'extensió total serà de 3.160 metres de longitud -ara és de 2.660- i això, argumenta l'empresariat i la patronal, i els defensors de l'ampliació, permetrà més vols intercontinentals amb el continent asiàtic o la costa oest dels Estats Units. La previsió és passar dels 55 milions de passatgers anuals fins als 70 milions.

Illa ha emmarcat la seva intervenció en les bondats d'una ampliació per a l'economia. "Avui comptem amb una proposta sòlida, consensuada i definitiva per fer realitat la millora i la modernització de l'aeroport perquè sigui un gran hub de connexions intercontinentals", ha dit Illa. La proposta és fruit d'un acord entre la Generalitat, el Ministeri de Transports i Aena, i Illa ha dit que l'acord compleix "escrupolosament" els criteris mediambientals que fixa la Unió Europea. "Avui és un bon dia per a Catalunya", ha assegurat el president, que ha agraït també la predisposició del govern espanyol i de l'operador aeroportuari per assolir un acord "equilibrat" per Barcelona, Catalunya i Espanya.

A grans trets, l'ampliació suposa allargar la pista del mar "el mínim necessari" per garantir vols intercontinentals "amb la mínima incidència possible en espais d'interès naturals". També preveu una nova terminal satèl·lit, remodelacions de les terminals 1 i 2 i actuacions a les pistes, també a la pista creuada. Segons ha detallat Illa, el pla director es començarà a elaborar a partir d'ara i hauria d'estar fet el 2028, el projecte s'hauria de començar a executar l'any 2030 i tot hauria d'estar enllestit l'any 2033, d'aquí a vuit anys. Aquesta "remodelació integral" preveu una inversió d'aproximadament 3.200 milions d'euros. "És el millor projecte tècnicament", ha dit Illa. Durant la seva intervenció, el president ha evitat cap referència al model de governança de l'aeroport, especialment important per ERC.

Aena defensa que l'ampliació del Prat pactada entre la Generalitat, el Ministeri de Transports i el mateix gestor aeroportuari "permet compatibilitzar el desenvolupament del hub intercontinental i la preservació de la llacuna de la Ricarda". En un comunicat, Aena explica que el pacte redueix en 87 metres l'afectació a l'espai natural de la Ricarda i en conserva la làmina d'aigua, i no afecta el Remolar fora del perímetre aeroportuari.

Moncloa: l'ampliació és "indispensable"

Després del consell de ministres d'aquest dimarts, la ministra portaveu, Pilar Alegría, ha mostrat la "satisfacció" de l'executiu espanyol per la proposta presentada per Illa i ha considerat que l'ampliació és "indispensable per al progrés de Barcelona, Catalunya i Espanya". Alegría ha subratllat que la proposta integra el repecte als criteris mediambientals de protecció i ha posat en valor la inversió de 3.200 milions prevista.