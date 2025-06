Què diu (i què no diu) l'acord d'investidura sobre l'aeroport del Prat?

L'ampliació de l'aeroport del Prat és una carpeta central de la legislatura com n'hi ha d'altres, però en aquest cas és rellevant també perquè no genera consens entre els socis d'investidura. Si el PSC, ERC i els Comuns van més o menys alineats en qüestions com el traspàs de Rodalies o la reforma del finançament, en la infraestructura aeroportuària hi ha discrepàncies importants i, en alguns casos, irreconciliables. Per això convé repassar què deien els acords d'investidura, ara que el Prat torna a estar sobre la taula i comença un camí -que no serà ni ràpid ni senzill- per ampliar la pista i augmentar-ne la capacitat.

El PSC i ERC no estan d'acord amb la fórmula de l'ampliació, per això en el pacte que van signar aviat farà un any s'ometen deliberadament algunes qüestions o s'utilitzen alguns eufemismes. No es parla d'ampliar la pista, però tampoc es rebutja directament. Es fa referència a la "modernització" de l'aeroport i en corregir l'excessiva especialització en vols de curta durada, i no pas en vols intercontinentals, vinculats tot sovint a un major valor afegit. Els dos partits volen reduir l'estacionalitat del trànsit i millorar la transició energètica del transport aeri. El Govern pot vendre que la proposta d'ampliació no va en contra d'aquests plantejaments.

On sí que es posa un èmfasi especial és en el model de governança. "És imprescindible que la Generalitat pugui incidir en els aspectes clau i estratègics de les infraestructures aeroportuàries", diu el pacte, que situa la Generalitat com a "garant de vetllar pels interessos públics i territorials i articular-los en un "nou model de gestió i governança". En aquest sentit, aquest model aeroportuari català ha de tenir el Govern com a "actor determinant en la presa de decisions estratègiques", però no diu que aquest rol hagi de ser "vinculant". Aquest és un dels aspectes clau que la proposta de Salvador Illa haurà de concretar.

Però l'acord entre socialistes i republicans va més enllà, en aquest àmbit. Es pacta promoure les modificacions legals que convingui per fer efectiva "la creació d'un nou Consell Rector Aeroportuari de Catalunya, que substitueixi l'actual comitè de coordinació aeroportuària. Això hauria de permetre un acord entre Estat i Generalitat perquè l'administració catalana tingui un "paper determinant" (de nou, no diu vinculant) en la definició, articulació i gestió del nou sistema aeroportuari català, i que "les funcions, composició i mitjans d'aquest nou organisme permetin materialitzar aquesta voluntat".

Alhora, es pacta crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya, que vehicularà els interessos de Catalunya i donarà suport al nou paper de la Generalitat en aquest nou model de governança, i que centralitzarà les competències de l'administració catalana en relació amb la política aeroportuària.

"Posar cura" en la preservació de la Ricarda

L'acord no diu literalment que no es tocarà la Ricarda, però sí que limita el plantejament que pugui fer Illa. L'ampliació ha de respectar la biodiversitat, la convivència amb els veïns i "les directives ambientals europees". En aquest sentit, ha de posar "especial cura en la preservació i la posada en valor dels espais protegits de la Xarxa Natura 2000" i ha de garantir la viabilitat del Port de Barcelona. Això pot anar en contra de la proposta del Govern, que planteja afectacions a la Ricarda i el Remolar.

En tot cas, el pacte també estableix que el sistema aeroportuari català ha de contribuir a la reducció d'emissions, establint un màxim d'emissions anuals que no pot ser superior a l'actual, i que "condicionarà el nombre total d'operacions que es poden fer anualment". El límit d'emissions haurà de ser decreixent d'acord amb l'European Green Deal.

Importància de Reus, Girona i Lleida

En els últims mesos, la comissió tècnica de l'aeroport -pactada entre PSC i ERC- ha estat elaborant la proposta d'ampliació. En l'acord també s'especifica que aquesta haurà de determinar les característiques del futur sistema aeroportuari català, i en això hi haurà de tenir un rol important els aeroports de Reus, Girona, Sabadell i Lleida-Alguarie. Alhora, en model també haurà de permetre la connexió amb alta velocitat ferroviària dels aeroports de Girona i Reus, per millorar la seva competitivitat.

Els Comuns ometen la qüestió

Per altra banda, els Comuns ometen aquesta qüestió en el seu pacte amb el PSC. No hi ha cap referència a l'aeroport del Prat, perquè els dos partits tenen posicions irreconciliables. El pacte sí que posa èmfasi en la reducció d'emissions, en el model turístic, en la biodiversitat, patrimoni i valors naturals de Catalunya, la qualitat de l'aire, o prioritzar la "mobilitat col·lectiva sostenible i assequible", aspectes que podrien xocar amb una ampliació de l'aeroport del Prat. Ara bé, no hi ha cap referència concreta sobre aquesta carpeta, en què els Comuns s'oposen de manera frontal. La pregunta és si el partit de Jéssica Albiach condicionarà l'avenç de la legislatura a aquesta qüestió o bé es pactarà la discrepància amb els socialistes.