Les entitats ecologistes es reactiven davant d'una possible proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat

Les entitats ecologistes vinculades al projecte de decreixement de l'aeroport del Prat han alçat la veu. Creuen que el govern de Salvador Illa està "escalfant motors per fer pública la proposta d'ampliació". Per això, han demanat a través d'X que els seguidors "estiguin atents a les convocatòries" que faran per intentar frenar el projecte.

NO A L'AMPLIACIÓ DE L'AEROPORT



El Govern d'Illa està escalfant motors per fer pública la seva proposta d'ampliació de l'aeroport del Prat en pocs dies 😱



⚠️ Estigueu alerta a les convocatòries, hem de ser moltes que diguem NO l'ampliació, com vam fer al 2021. pic.twitter.com/hul6bj67OA — Zeroport (@zeroportbcn) June 6, 2025

El debat sobre l’ampliació ha tornat a primera línia. Salvador Illa, ha situat el projecte com una de les prioritats del seu govern i Jaume Collboni també hi està a favor. Caldrà veure en les pròximes setmanes si les negociacions avancen.