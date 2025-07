Àngel Llàcer obre l’Orgull barceloní: «Ser diferent no és un perill, és una riquesa»

“Són moltes les identitats, els gèneres, les sexualitats, les maneres d’estimar, d’expressar, de viure. Són moltes realitats, però amb una mateixa voluntat: viure sense haver de demanar permís ni perdó per ser qui som”. Així acabava el pregó de l’Orgull de Barcelona que ha ofert Àngel Llàcer, actor, director teatral i presentador de televisió. Ha estat un discurs colpidor que la multitud ha acollit amb aplaudiments i crits d’eufòria a la plaça Universitat, on la festa s’ha allargat fins passades les 23 h.

Els motius d’assistència a l’Orgull són clars: defensar la igualtat i el respecte. Pertanyents al col·lectiu LGBTQIA+ i aliats concorden en el fet que és necessari continuar reivindicant-ne els drets. “Hi ha gent que fa la gràcia de preguntar per què no hi ha un Orgull hetero. Quan et peguin pel carrer per anar agafat de la mà de qui estimes, llavors hi haurà un Orgull hetero”, afirmava un dels presents a la celebració. En un context d’auge de l’extrema dreta, els assistents a l’Orgull de Barcelona concorden que cal “sortir al carrer més que mai” i no callar envers els discursos d’odi.

Pregó musical

La bandera LGBTQIA+ ha estat la protagonista de l’esdeveniment, juntament amb el pregoner. S’ha vist en samarretes, pantalons, motxilles i complements de tota mena, però el ventall ha sigut el més popular. La xafogor barcelonina ha fet que ventar el vano amb els colors de l’arc de Sant Martí s’hagi convertit en el pas de ball estrella del vespre. La música ha acompanyat la celebració de principi a fi. Han actuat Hugo Marlo, Anier, Sofia Coll i Fades, tots referents catalans queer.

Hugo Fernández

Entre concert i concert, el pregó ha ressonat en converses dels assistents. Ha estat un discurs íntim i amb anècdotes conegudes pels admiradors de l’artista. Àngel Llàcer ha explicat un moment clau de la seva carrera que el va fer sentir com un llibre obert. Quan interpretava a La jaula de las locas, el seu personatge cantava Yo soy lo que soy. “Més que una cançó era una declaració”, ha afirmat l’actor. “Aleshores l’únic que feia era ensenyar-me sense cap màscara, i la gent estima allò que és real; la veritat és molt poderosa”.

Una aposta pels referents culturals

Enguany, la celebració de l’Orgull té per lema “Cultura LGBTQIA+: Cultura universal”. Des de Pride Barcelona n’han seleccionat 12 representants universals, un per cada color de la bandera inclusiva, que han estat retratats per 12 il·lustradors catalans. Entre altres, les cares dels cartells són referents històrics com Federico García Lorca i Frida Kahlo, però també d’actuals, com Lola Índigo i Pedro Almodóvar.

La manifestació de l’Orgull és dissabte 19, com a cloenda d’unes celebracions que han inclòs una cursa de talons, entre altres iniciatives reivindicatives. Del 26 de juny al 12 de juliol ja va haver-hi activitats d’una agenda social commemorativa del Pride Barcelona, però és del 17 al 19 de juliol que se celebra la gran festa.