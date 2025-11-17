Tensió entre sindicats d'Educació: La Intersindical denuncia una agressió de la líder de CCOO

La manifestació de docents d'aquest dissabte va ser prou massiva. Unes 8.500 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, van manifestar-se pels carrers de Barcelona en un clam unitari per reclamar millores per part del Govern. Però el consens dels professionals de l'educació s'ha vist tacat per la tensió entre dos dels sindicats participants en la marxa. Concretament, La Intersindical ha denunciat suposades agressions per part de membres de Comissions Obreres.
Segons el relat del sindicat independentista, representants de CCOO van protagonitzar diversos "episodis de violència" amb la voluntat d'expulsar els membres de La Intersindical de la mobilització. El sindicat denunciant aporta diverses imatges i en una d'elles es veu com Belén López, secretària general de CCOO Catalunya, estripa part d'una pancarta de La Intersindical que deia "Més immersió" mentre es discuteix amb alguns membres del sindicat. Aquest sindicat disposava del permís legal com a organitzador de la mobilització, fet pel qual remarca que els intents de fer-lo fora no tenen justificació.
On es troba part del xoc? Segons detalla La Intersindical, s'han quedat sols en la defensa pública de la vehicularitat del català en la convocatòria, mentre que els altres manifestants han preferit incloure altres assumptes i "excloure aquesta reivindicació per tactisme electoral". En aquest sentit, el sindicat independentista lamenta que altres organitzacions prefereixen una "unitat parcial" que, a parer seu, deixa fora reivindicacions essencials del sector com la defensa del català. La sectorial d'Educació de CCOO, consultat per aquest diari, ha preferit no fer declaracions sobre l'assumpte.
Manifestació massiva de docents a Barcelona
Milers de docents es van manifestar aquest dissabte a Barcelona per reclamar millores salarials, laborals i educatives, en la primera mobilització que els sindicats d’aquest àmbit han convocat de forma unitària des del 2022. “Un missatge molt clar a la consellera Niubó i al Govern: si no mouen fitxa i s’asseuen a negociar la millora de les condicions laborals, seguirem mobilitzant-nos i no dubtarem a convocar vagues a partir del segon trimestre”, va afirmar Iolanda Segura, del sindicat USTEC-STEs.
La mobilització, en què no només van participar docents sinó també altres professionals dels centres i famílies, va sortir de la plaça d’Urquinaona i va desbordar Sant Jaume. Amb el lema “Ja n’hi ha prou!”, els impulsors de la protesta van condensar així les principals reivindicacions: “Més salari, més recursos, menys burocràcia, menys ràtios”. Per als sindicats, la protesta és un “ultimàtum” al Departament d’Educació perquè s’assegui a negociar.