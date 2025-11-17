17 de novembre de 2025

Societat

El temps d'aquest dimarts 18 de novembre: baixen notablement les temperatures

La jornada de dimarts vindrà acompanyada de núvols que aniran desapareixent durant la tarda i alguns ruixats al litoral central

  • Potent arc de Sant Martí sortint del núvol, aquesta tarda a Vic (Osona) -

Publicat el 17 de novembre de 2025 a les 19:59

Aquesta setmana es preveu una notable baixada de la temperatura a causa de l'entrada d'una massa d'aire fred que podrà notar-se, sobretot, a finals de setmana. De moment, aquest dimarts al matí el cel romandrà serè en general, menys al vessant nord del Pirineu on estarà molt ennuvolat, sobretot hi haurà núvols baixos a la depressió Central i a valls del Prepirineu i prelitoral.

A més, des de la matinada i fins a les 13 hores el Meteocat ha emès avís groc per mala mar al Cap de Creus i al Cap de Begur; i per fortes ratxes de vent a l'Alt Empordà. Bufarà el vent de tramuntana moderada amb cops molt forts a l'Empordà i mestral moderat amb cops forts al terç sud, però afluixarà a partir de la tarda,

A la tarda hi haurà algunes nuvolades a punts del quadrant nord-est i de la resta del Prepirineu, mentre que al sud sortirà el sol. També és probable algun ruixat feble a punts del litoral central.

Aquest dimarts, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 17 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 3 graus de mínima i s'arribarà als 16 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 3 graus que pujarà fins als 12 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 8 graus de mínima que podran arribar fins als 17 °C segons la previsió. 

