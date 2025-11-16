El temps d'aquest dilluns 17 de novembre de 2025: núvols alts i pluja a 12 comarques

El temps d'aquest dilluns 17 de novembre de 2025 estarà marcat pels núvols alts a la major part del territori i les pluges, que tindran lloc a unes dotze comarques al llarg de la tarda. En concret, la pluja arribarà a les comarques de la Vall d'Aran, des de bon matí, i, a la tarda, a l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, Osona, la Selva, el Pla de l'Estany, el Gironès, el Baix Empordà, el Maresme i el Vallès Oriental.
A partir de mig matí s’espera que comenci a ploure de manera feble, però continuada al vessant nord del Pirineu, amb la possibilitat que la precipitació també arribi a altres zones del nord de la serralada, sobretot al sector occidental. A la resta del país, abundaran els núvols alts i farà sol a les comarques de ponent. A partir del migdia, es poden formar alguns ruixats irregulars al quadrant nord-est, que en alguns casos podran ser moderats i anar acompanyats de tempesta o fins i tot de calamarsa.
Al vespre, aquests ruixats també podrien aparèixer al litoral i prelitoral central. En general, s’acumularan quantitats de pluja més aviat escasses. La cota de neu se situarà al voltant dels 1.900 metres al matí, però baixarà durant la tarda fins als 1.400 metres al Pirineu occidental i fins als 1.800 metres a la resta del país.
Aquest divendres, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 20 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 7 graus de mínima i s'arribarà als 20 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 6 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 10 graus de mínima que podran arribar fins als 21 °C segons la previsió.