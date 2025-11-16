Jordi Pujol, ingressat a les portes del judici a l’Audiència Nacional

Jordi Pujol està ingressat a la clínica Sagrada Família de Barcelona per una infecció pulmonar, segons ha avançat El Suplement de Catalunya Ràdio aquest diumenge. L’ingrés arriba quan queda només una setmana perquè arrenqui el judici a l’Audiència Nacional.
La notícia de l'ingrés hospitalari de l'expresident per pneumònia s'ha conegut després que aquest divendres un metge forense dels jutjats de Barcelona li dugués a terme la revisió mèdica per determinar si el seu estat de salut li permet viatjar a Madrid per declarar com a investigat en la causa contra ell i la família. Amb els resultats de l'examen mèdic, el tribunal decidirà si permet que Pujol declari per videoconferència des de Barcelona en el judici que comença el 24 de novembre, tal com demana la defensa.
L'estat de salut de Pujol no és òptim, com correspon a una persona de la seva edat, i la defensa ha presentat un escrit en el qual es detalla que l'expresident té "marcadors d'Alzheimer", com va confirmar Oriol Pujol. Si bé, Pujol no demana no ser jutjat, sinó seguir el procediment des de casa, de manera telemàtica, sense el desgast físic i mental que suposa desplaçar-se fins a Madrid. L'entorn reitera que no està "fugint" de la justícia, sinó que hi ha una situació física i mental pròpia de tenir 95 anys, a banda que no hi sent bé, com detalla tothom amb qui s'ha reunit.
A les portes del judici
Què passa si el dia 24 no es pot començar el judici perquè Pujol continua malalt? Segons ha explicat l'advocat Carles Monguilod als micròfons de Catalunya Ràdio, l'inici del judici es pot ajornar sempre que el motiu sigui una baixa "solucionable". El procés no es pot començar si algun dels acusats no pot ser-hi i, en cas que l'expresident encara estés afectat per la pneumònia, es suspendria l'inici del judici familiar i s'ajornaria a algun dels dies posteriors previstos, que en aquest cas en són 41.
La Fiscalia sol·licita fins a 9 anys de presó per a Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys en el cas dels seus fills i de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola. La família està afinant aquests dies l'estratègia de defensa que seguiran en el judici, en el qual hi ha citats fins a 254 testimonis i també 16 acusats més a banda de l'expresident i els fills.
Es tracta d'empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, dona de Pujol, era una de les acusades. Va morir el 8 de juliol del 2024. Entre els testimonis hi haurà María Victoria Álvarez, examant del primogènit i protagonista del dinar a la Camarga amb Alícia Sánchez-Camacho, en l'origen de la causa.