El metge examina la salut de Jordi Pujol per determinar si pot anar a judici

Un metge forense dels jutjats de Barcelona ja ha dut a terme la revisió mèdica a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 anys, per determinar si el seu estat de salut li permet viatjar a Madrid per declarar com a investigat en la causa contra ell i la família a l'Audiència Nacional, tal com ho ha avançat Catalunya Ràdio aquest divendres. Amb els resultats de l'examen mèdic, el tribunal decidirà si permet que Pujol declari per videoconferència des de Barcelona en el judici que comença el 24 de novembre, tal com demana la defensa.
L'estat de salut de Pujol no és òptim, com correspon a una persona de la seva edat, i la defensa ha presentat un escrit en el qual es detalla que l'expresident té "marcadors d'Alzheimer", com va confirmar Oriol Pujol. Si bé, Pujol no demana no ser jutjat, sinó seguir el procediment des de casa, de manera telemàtica, sense el desgast físic i mental que suposa desplaçar-se fins a Madrid. L'entorn reitera que no està "fugint" de la justícia, sinó que hi ha una situació física i mental pròpia de tenir 95 anys, a banda que no hi sent bé, com detalla tothom amb qui s'ha reunit.
"No és un home inservible. A parer meu, no crec que se'l calgui inhabilitar", va compartir Oriol Pujol en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio en què va admetre que l'expresident "no articularia bé per què li passa el que li passa". A vegades, va dir, li costa identificar el nom dels fills o dels néts i el seu cos està "castigat", perquè "arrossega dolor". "Els viatges a Madrid poden ser bastant mortals, una mica literal", va reblar.
A les portes del judici als Pujol
La Fiscalia sol·licita fins a 9 anys de presó per a Pujol, i penes que van dels 8 als 29 anys en el cas dels seus fills i de Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola. La família està afinant aquests dies l'estratègia de defensa que seguiran en el judici, en el qual hi ha citats fins a 254 testimonis i també 16 acusats més a banda de l'expresident i els fills.
Es tracta d'empresaris com Luis Delso, Carles Sumarroca i Carles Vilarrubí. Marta Ferrusola, dona de Pujol, era una de les acusades. Va morir el 8 de juliol del 2024. Entre els testimonis hi haurà María Victoria Álvarez, examant del primogènit i protagonista del dinar a la Camarga amb Alícia Sánchez-Camacho, en l'origen de la causa.