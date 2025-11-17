Els plats estrella de la nova xarcuteria de Marc Ribas a Barcelona que obrirà aquest dimecres

La nova xarcuteria Pamb, del xef i presentador de "Joc de cartes" Marc Ribas, estarà oberta a partir d'aquest dimecres de 8 h a 20 h fins dissabte i el diumenge de 8 h a 16 h per demanar els productes per emportar com a part d'una fase inicial de proves abans de l'arrencada oficial al desembre al carrer València, segons ha confirmat Nació. L'oferta gastronòmica d'aquest nou espai gastronòmic vol reivindicar "l'entrepà català com a icona de la ciutat", expliquen des de Pamb a una nota de premsa aquest dilluns.
D'entre els plats que més destaquen de la carta, el que hi haurà en comú seran els productes catalans i artesans i una aposta per la "innovació des de la tradició". Per aquest motiu, alguns dels seus plats estrella seran les diferents varietats d'entrepans catalans basats en territoris del país i productes locals.
Els Pamb, amb el nom de la casa, és un entrepà de forquilla inspirat en la clotxa de les Terres de l’Ebre. Té diferents varietats que es poden triar: el PambFricandó, el PambPollastrerostit o el PambMandonguilles, per exemple. També tenen altre clàssic que fa homenatge a la ciutat de Barcelona: el BKN, una reinterpretació de Marc Ribas del clàssic biquini barceloní fet amb pa de motlle de pagès que durà pernil cuit súmmum Ral d’Avinyó brasejat amb formatge tendre de llet crua de vaca Muu Bee.
Un altre plat que crida l'atenció són les torrades D.O.P. de pagès que juguen amb el nom del local i les torrades més típiques dels esmorzars catalans: Pambtomaquet, Pambllonganissa i altres clàssics catalans fets amb productes locals. Per últim, també es podran demanar planxats de pa de coca, amb embotits i formatges artesans de municipis diferents.
Es podrà triar entre el d’Olot, fet amb baiona de porc del Duroc Can Corominas i bitxo de Girona confitat amb formatge de vaca de pasta cuita i escorça rentada d'El Pilós MuuBee.
I també estarà la versió d’Organyà, fet amb pa de fetge (papada i fetge de porc) d'Obach i bitxo de Girona confitat d'Alt Urgell amb formatge de cabra madurat de Bauma.
El cor de Pamb: l’entrepà de forquilla
La nova categoria de la xarcuteria de Marc Ribas són els "Entrepans de Forquilla", una reinterpretació moderna de receptes tradicionals catalanes dutes a l'àmbit urbà i del fast food, una nova manera d’entendre la gastronomia catalana urbana, sense perdre les arrels.
L’espai està pensat per reivindicar el menjar ràpid d'orígens catalans, per això, oferirà productes autòctons de qualitat com llonganissa, pernil dolç i biquinis gurmet. Tal com ha pogut confirmar Nació, el primer local està pensat per oferir una proposta per emportar, però aviat hi haurà una segona obertura, al carrer Verdi, que inclourà un espai de degustació dins de l'establiment.