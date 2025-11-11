Marc Ribas, a Barcelona: així serà la xarcuteria que obre al desembre

Després de les seves declaracions al programa Col·lapse de Jordi González, Marc Ribas, reconegut xef i presentador de Joc de Cartes, en què va explicar sense pèls a la llengua com eren els plats que oferien els restaurants catalans i com ha millorat l'oferta gastronòmica amb el pas del temps; ara arriba el seu moment de demostrar-ho amb un nou repte gastronòmic: l'obertura d'una xarcuteria amb degustació.
Segons explica l'Ara, aquest nou local que obrirà a principis de desembre al carrer València 203 de Barcelona s'anomenarà "Pamb". L’espai està pensat per reivindicar el menjar ràpid d’arrels catalanes, oferirà productes autòctons de qualitat com llonganissa, pernil dolç i biquinis gurmet.
El projecte, que Ribas ha desenvolupat amb un soci durant els últims mesos, vol reivindicar el que ell més gaudeix: el plat tradicional català. Per això ha fet una aposta pels productes del país i ha invertit molt temps a trobar els millors ingredients, com l'oli d’oliva verge extra del molí Salat d’Arbúcies, el pa artesanal del forn Suca’l i la llonganissa de productors com Fermí Coromines, Casa Sendra o Can Tomàs.
També destaquen els biquinis com un homenatge a Barcelona, la ciutat on van néixer Ribas, com explica l'Ara. N’hi haurà de dos tipus: el Barcelona, per 8 euros, i l’Eixample, una versió doble que costarà 15 euros. El preu pot semblar excessiu, però el que s'ha de tenir en compte és el producte, ja que tots dos estaran fets amb pernil dolç Ral d’Avinyó, formatge Bauma de la Garrotxa i pa de motlle Suca’l.
També s'oferiran dolços dissenyats pel pastisser Christian Escribà, com una crema catalana; i cafè d’especialitat amb llet fresca. L'aposta del xef pel producte local transformat i oferit en format fast food es presentarà a través de l'opció per emportar que oferirà la xarcuteria.
Un projecte que neix de la reivindicació
El cuiner va explicar al programa Col·lapse que anys enrere quan anava a restaurants d'arreu del territori català treia foc pels queixals: "No hi havia ni fricandó, ni peus de porc, ni escudella, res! Ens ho hem petat tot!", denúncia. Ribas assenyala que "a tot arreu tenen aquella merda de puré de patata fet amb una Thermomix, una pota de pop, que ja compren cuita, i a tot arreu trobaves el pop amb Parmentier trufat", detalla amb cara de fastiguejat.
La ràbia que li despertava veure aquesta situació en els diversos restaurants que visitava va fer que reivindiques el menjar tradicional català: "Ara demanaré sempre peus de porc, el plat tradicional que tinguis, m'és igual. Peus de porc amb caragols, caragols en si, plats nostres", assegura. Per ell, aquesta actitud pot marcar la diferència, tot i que no creu que la seva acció individual hagi fet canviar tot el panorama gastronomia, sí que veu que després de nou anys visitant tota mena de restaurants catalans, ha vist una millora.