53 evacuats a l'Hospitalet de Llobregat per un incendi a una sauna d'un gran hotel

53 persones han hagut de ser evacuades aquest dimecres 24 de desembre a l'Hospitalet de Llobregat per un incendi a una sauna d'un gran hotel al carrer de les Ciències. Els Bombers van rebre l'avís poc abans de les nou de la nit. Vuit dotacions van atendre el servei i, un cop al lloc, van localitzar el foc a la planta -1. Les flames estaven gairebé apagades.\r\n\r\nEls bombers van revisar que no quedessin punts calents per evitar revifades i van ventilar el recinte. Alhora, efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) van atendre els hostes repartits entre les habitacions i les instal·lacions d'aigües. Almenys una persona va ser atesa pels serveis sanitaris, i a més dels 53 evacuats, 5 persones més van ser confinades a habitacions.\r\n