Societat

Quins son els imprescindibles dels catalans per passar un bon Nadal?

Les costums catalanes que no fallen a Nadal

Publicat el 25 de desembre de 2025 a les 05:30

El Nadal a Catalunya està ple de tradicions pròpies que passen de generació en generació: del Tió i el caganer als galets de caldo, els canelons de Sant Esteve o les nadales de tota la vida. Són costums molt arrelats que formen part de la identitat cultural del país i que defineixen una manera de viure aquestes festes, tant a casa com al carrer, any rere any.

Sortim al Mercat de Santa Llúcia de Barcelona, el més emblemàtic de la ciutat en aquestes dates, per preguntar a la gent com viu aquestes tradicions: què és imprescindible a taula per Nadal, quines preferències generen més debat i quins regals millor no repetir. Un retrat espontani del Nadal tal com el viu la gent.

 

