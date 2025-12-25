Quins son els imprescindibles dels catalans per passar un bon Nadal?

El Nadal a Catalunya està ple de tradicions pròpies que passen de generació en generació: del Tió i el caganer als galets de caldo, els canelons de Sant Esteve o les nadales de tota la vida. Són costums molt arrelats que formen part de la identitat cultural del país i que defineixen una manera de viure aquestes festes, tant a casa com al carrer, any rere any.\r\n\r\nSortim al Mercat de Santa Llúcia de Barcelona, el més emblemàtic de la ciutat en aquestes dates, per preguntar a la gent com viu aquestes tradicions: què és imprescindible a taula per Nadal, quines preferències generen més debat i quins regals millor no repetir. Un retrat espontani del Nadal tal com el viu la gent.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n