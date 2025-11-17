Les comunitats governades pel PP han criticat, amb diferents matisos, l'anunci del govern espanyol dient que a principis de 2026 presentarà un nou model de finançament autonòmic. "És incompatible totalment parlar de multilateralitat, de reconeixement de singularitats i d'asseure's amb un territori per pactar el que és de tots", ha dit a la consellera extremenya Elena Manzano. "Totes les comunitats tenim problemes de finançament", ha exposat en sortir de la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) celebrat a Madrid. Per la seva banda, la madrilenya Rocío Albert ha acusat la vicepresidenta, María Jesús Montero de "mentir a tots, tota l'estona". "Ve al dictat dels independentistes i d'Illa", ha reblat.
El vicesecretari d’Hisenda del PP, Juan Bravo, ha qualificat de “cacicada” i de “paripè” la reunió. “Les comunitats del PP no es prestaran als tripijocs de Sánchez amb els independentistes per mantenir-se al poder” amb el "cupo separatista", ha advertit Bravo, perquè suposaria “passar per sobre els drets de tots els espanyols”. També ha advertit que el president espanyol porta l'Estat “al precipici” perquè “no es pot governar l’Espanya del 2026 amb els pressupostos de la sortida de la pandèmia”.
La reunió del Consell de Política Fiscal ha anat com s'esperava: ball de bastons per l'oposició del PP a tot allò que arribi del govern espanyol, més encara si es tracta d'una reforma del model de finançament que, diuen, ve condicionada per les negociacions entre el Ministeri d'Hisenda i ERC. La ministra, María Jesús Montero, ha exposat les línies mestres del nou sistema, però no ha entrat al detall perquè encara no hi ha un acord tancat amb els republicans.
La ministra s'ha compromès a presentar el nou model a principis d'any, segons ha detallat la ministra. El plantejament, que des del PP han titllat de "miratge" i "inconcret", sí que ha agradat a Catalunya, que sosté que va en la línia del que es va pactar a la comissió bilateral del juliol. En una roda de premsa després de la reunió, Montero ha detallat que "cap comunitat autònoma sortirà perjudicada" del nou sistema, perquè el sistema comptarà amb més recursos per als serveis públics, però ha evitat donar xifres. L'horitzó, que no depèn de Montero, és que el nou model entri en vigor l'any 2027.
La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha sortit satisfeta de la trobada, però ha demanat esperar a veure "el conjunt del model" i "els recursos" que aportarà l'Estat al sistema. "El model ens satisfà, segueix la línia del que es va pactar a la bilateral", ha assegurat després de la reunió. Romero ha assegurat que el nou sistema "garantirà la singularitat de Catalunya" i, més enllà dels elements homogenis, el model respectarà les característiques pròpies de Catalunya, que "es negociaran de manera bilateral". Ara, però, s'ha de veure com es concreta. Romero no ha parlat d'ordinalitat, però sí que ha alertat que la diferència entre comunitats autònomes és de 1.005 euros entre la que més rep i la que menys rep. "Volem que s'equilibri", ha apuntat.