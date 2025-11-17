El Govern, satisfet amb les línies mestres del nou finançament: «Respectarà la singularitat de Catalunya»

La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha sortit satisfeta del Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), però ha demanat esperar a veure "el conjunt del model" i "els recursos" que aportarà l'Estat al sistema. "El model ens satisfà, segueix la línia del que es va pactar a la bilateral", ha assegurat després de la reunió. Romero ha avançat que el nou sistema "garantirà la singularitat de Catalunya" i que, més enllà dels elements homogenis, el model respectarà les característiques pròpies de Catalunya, que "es negociaran de manera bilateral". Ara, però, s'ha de veure com es concreta.
Romero no ha parlat d'ordinalitat, però sí que ha alertat que la diferència entre comunitats autònomes és de 1.005 euros entre la que més rep i la que menys rep. "No hi haurà cap tracte de favor, però volem que s'equilibri", ha apuntat sobre el nou model. Així, ha dit Romero, el nou model estarà guiat pels principis de suficiència, corresponsabilitat fiscal i solidaritat, amb una agència tributària espanyola "més federal", que permeti "augmenta part de la cessió d'alguns tributs o incorporar-ne de nous".
El nou sistema, ha insistit la consellera d'Economia, combinarà la relació bilateral (en aquelles competències que té Catalunya i no la resta d'autonomies) i multilateral (en aquelles competències homogènies). "Tenim voluntat clara d'autogovern i necessitem la bilateralitat", ha reivindicat la consellera d'Economia. Romero considera que el plantejament de Montero "coincideix" amb el pacte amb ERC: "Espero que se sentin satisfets", ha dit. En tot cas, la ministra d'Hisenda no ha concretat, però, si es respectarà el principi d'ordinalitat, fonamental per a Catalunya (i per a ERC), ni tampoc si la Generalitat podrà recaptar el 100% de l'IRPF.
Montero presentarà el nou model a principis d'any
La reunió ha anat com s'esperava: ball de bastons per l'oposició del PP a tot allò que arribi del govern espanyol, més encara si es tracta d'una reforma del model de finançament que, diuen, ve condicionada per les negociacions entre el Ministeri d'Hisenda i ERC. Montero ha exposat les línies mestres del nou sistema, però no ha entrat al detall perquè encara no hi ha un acord tancat amb els republicans. Els barons populars, i algun del PSOE, han advertit que no toleraran "cessions" als independentistes i han tornat a denunciar el suposat "cupo separatista".
La ministra s'ha compromès a presentar el nou model a principis d'any, segons han detallat diversos consellers d'Economia a la sortida de la trobada. El plantejament, que des del PP han titllat de "miratge" i "inconcret", sí que ha agradat a Catalunya, que sosté que va en la línia del que es va pactar a la comissió bilateral del juliol. En una roda de premsa després de la reunió, Montero ha detallat que "cap comunitat autònoma sortirà perjudicada" del nou sistema, perquè el sistema comptarà amb més recursos per als serveis públics.