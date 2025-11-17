Ràdios de piles, medicaments o menjar en llauna: els imprescindibles del kit d'emergència del Govern

El Govern impulsa una campanya per promoure els kits d'emergències a casa per autoprotegir-se davant de fenòmens com una apagada elèctrica, una inundació que provoqui aïllaments o un confinament. Així ho ha anunciat la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, que ha explicat que la campanya que es veurà aquesta setmana en mitjans de comunicació i al carrer vol situar l'autoprotecció i la "corresponsabilitat" de la ciutadania al centre perquè es passi d'una actitud "passiva" a "activa".
Parlon ha afirmat que la campanya planteja en positiu el repte d'autoprotegir-se, ja que es prepara la població perquè pugui fer front a qualsevol situació i autoabastir-se durant 72 hores, és a dir, durant tres dies. Entre les situacions que ha descrit que podrien provocar l'ús del kit hi ha una caiguda de l'electricitat, la impossibilitat de moure's si hi ha carreteres tallades per una inundació o haver-se de confinar. "Estem davant una societat que cada cop té més riscos", ha subratllat la consellera fent referència al canvi climàtic i els fenòmens meteorològics extrems.
Així, ha explicat que no es tracta de generar alarmisme sinó de fomentar la prevenció i la corresponsabilitat ciutadana. Des dels àmbits de la Protecció Civil i la gestió de les emergències, ha afegit, s'està fomentant la cultura de l'autoprotecció, que seria en paral·lel a l'activació d'un pla i dels serveis d'emergències.
La campanya, ha indicat la consellera, intenta explicar per què és important tenir un kit d'emergències a casa. "Generar un marc lògic i mental en què la ciutadania prepara un kit ja ens situa en una gestió molt més proactiva i eficaç en els diferents moments d'una emergència", ha conclòs Parlon.
Kits d'emergències
Protecció Civil informa d'aquest kit des de fa deu anys i considera que és una eina "molt necessària", però ara s'ha decidit impulsar una campanya informativa. El kit bàsic hauria d'incloure ràdio de piles, llanterna i piles de recanvi, farmaciola i medicació crònica, targeta de crèdit i diners en efectiu, aigua (1,5 l per persona i dia) i aliments com ara menjar enllaunat. A més, també ha de contenir documentació bàsica, mòbil i carregador. Es recomana que estigui a prop de la porta de casa, com ara en un armari al rebedor.
En cas que a la casa hi hagi menors, gent gran i altres persones amb necessitats especials també cal pensar en les necessitats específiques, com poden ser bolquers o determinats medicaments o aliments. El mateix es recomana en cas de tenir mascotes a casa.