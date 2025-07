Què has de fer per rebre les alertes d'emergències al mòbil?

Tots els dispositius mòbils situats dins d’una zona on es declari una emergència haurien de rebre una alerta sonora i un missatge informatiu, fins i tot si el telèfon està en silenci, amb el volum baix o amb les notificacions desactivades.

Tot i això, hi ha alguns factors que poden impedir la recepció d’aquest avís. Per assegurar-te que el teu mòbil pugui rebre alertes en cas d’una emergència, convé revisar diversos aspectes.

En primer lloc, comprova que tens habilitades les notificacions d’emergència. La majoria de telèfons moderns (amb Android 11 o superior, o bé iOS 15.6 o més recent) tenen les notificacions de protecció ciutadana activades de manera predeterminada.

Tanmateix, si s’han desactivat manualment o si el dispositiu és massa antic (com ara els que funcionen amb Android 8 o inferior), és possible que no rebis cap missatge. En el cas dels dispositius Android, cal anar a la configuració o paràmetres, accedir a l’apartat de "Seguretat i emergència" (el nom pot variar segons el model), i verificar que les alertes de crisi estiguin actives i amb permís per accedir a la ubicació.

En dispositius Apple , cal anar a "Configuració", després a "Notificacions", i a la part inferior de la pantalla, cal assegurar-se que l’opció "Preavisos de Protecció Civil" dins l’apartat "ES-ALERT" estigui habilitada, de color verd.

Per a usuaris Android, de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, LG, Sony, entre d'altres, Protecció Civil ha publicat una guia específica per ajudar a configurar correctament els avisos d'emergència segons cada fabricant. Val la pena revisar-la si es tenen dubtes.

El sistema ES-Alert s'utilitza a tot l’Estat i inclou un nivell d’alerta que no es pot desactivar i que es troba operatiu per defecte. En canvi, els "Preavís de Protecció Civil" sí que poden ser activats o desactivats segons preferència des del menú de notificacions del dispositiu.

També és fonamental tenir cobertura dins la zona afectada. Si s'és en una àrea amb senyal feble o la xarxa està col·lapsada, l’alerta pot arribar amb retard o, directament, no arribar. A més, tenir activat el mode avió impedeix totalment rebre de l’avís, ja que es desactiva el senyal de cobertura.

Finalment, comprova que el telèfon estigui encès i amb prou bateria. Un dispositiu apagat per voluntat o per falta de bateria no rebrà cap alerta fins que no es torni a activar, i només si encara és dins el període de validesa establert per Protecció Civil.