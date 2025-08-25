Un atac israelià a Gaza mata almenys 20 persones, quatre d'elles periodistes

Un nou atac israelià prop de l'hospital Nasser de Gaza ha provocat almenys 20 morts, entre elles quatre són de periodistes, segons ha informat el govern de Gaza en una informació que recull Al Jazeera. Els periodistes assassinats treballaven per la mateixa Al Jazeera, un era fotoperiodista de Reuters, un altre col·laborava amb AP i el quart amb la televisió NBC.
L'agència de notícies AP ha publicat una notícia on informa de l'ocorregut i lamenta la mort de Mariam Dagga, de 33 anys, periodista que treballava com a freelance para AP des de l'inici de la guerra de Gaza. Segons Zaher al-Waheidi, cap del departament de registres del Ministeri de Salut, són 20 persones les que han mort en l'atac a l'hospital Nasser. Al Jazeera també ha confirmat que el seu periodista Mohammed Salam també es troba entre els morts i Reuters ha informat que Hussam al-Masri, fotògraf, ha mort en l'atac i Hatem Khaled, també fotògraf del mitjà, ha resultat ferit.
En un comunicat, l'exèrcit israelià ha confirmat el bombardeig i ha indicat que obrirà una "investigació preliminar tan aviat com es pugui". Les forces armades han assegurat que "no ataquen periodistes com a tals" i que lamenten qualsevol "dany a persones no implicades" en el conflicte.
La relatora especial de l'ONU pels territoris palestins ocupats, Francesca Albanesa, ha condemnat l'atac, i ha instat la comunitat internacional a actuar. "Suplico als estats: què més s'ha de presenciar abans que actueu per aturar aquesta carnisseria? Trenqueu el bloqueig, imposeu un embargament d'armes, imposeu sancions", ha reclamat.
244 periodistes assassinats
Des que va començar l'ofensiva d'Israel contra Gaza, són ja 244 periodistes que han mort pels atacs i bombardeigs, juntament amb les més de 60.000 morts de civils.
L'últim atac d'Israel que va assassinar altres cinc periodistes va mobilitzar a Catalunya la gran majoria de mitjans en una concentració contra el genocidi a Gaza i l'assassinat dels companys que treballaven a Al-Jazeera cobrint la guerra. Un dels morts era el corresponsal Anas Al-Sharif, que treballava amb un equip format per dos periodistes i tres càmeres. Al-Sharif va morir en un atac a prop de l'hospital d'Al-Shifa de Gaza, un campament on es trobaven els periodistes i que estava clarament identificat com a espai de premsa.
Israel va confirmar l'atac contra el corresponsal d'Al-Jazeera i el seu equip, a qui acusava de formar part de Hamàs "fent-se passar per periodista". En aquest context, un grup de 110 exeurodiputats van signar un manifest en el qual reclamen a la UE que trenqui relacions amb Israel a causa dels "crims de guerra" que s'estan cometent a la Franja de Gaza, tal com queda escrit en el text difós aquest dilluns.
L'assassinat dels periodistes va mobilitzar els mitjans a Catalunya, on es va convocar una concentració -a la qual es va adherir Nació juntament amb desenes de comitès d'empresa, sindicats, entitats, i mitjans de comunicació- per assenyalar el perill amplificat que suposa viure un conflicte bèl·lic sense ni tan sols tenir-ne informació. A banda, es recorda la manca de cap justificació, fins i tot en el context d'una guerra, per atacar periodistes que exerceixen les seves estrictes funcions comunicatives.