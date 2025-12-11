El Govern blinda amb tanques un radi de 6 quilòmetres d’on es va detectar la pesta

El Govern ha anunciat el tancament perimetral d’un radi de 6 quilòmetres d’on es va detectar la pesta porcina africana (PPA). Òscar Ordeig, conseller d’Agricultura, ha explicat que l’entrada a la zona es restringirà amb “tanques i altres barreres físiques” per poder intensificar les captures i sacrificis de senglars. En aquest sentit, ha explicat que la mesura respon a la necessitat de tenir una zona de seguretat sense animals que puguin “contagiar a banda i banda”.
Ordeig ja ha apuntat en altres ocasions que cal temps per valorar l'impacte econòmic, però que el Govern estarà al costat del sector i no allargarà les restriccions més enllà del que sigui necessari. El conseller ha remarcat que el més important és "la contenció del focus" i que els efectes d'aquest brot "duraran temps". Per pal·liar les conseqüències de la PPA, Ordeig ha anunciat que, en els “pròxims dies”, el Govern convocarà la Taula del Senglar, que servirà per presentar i discutir una proposta del calendari d’actuacions per al 2026.
El conseller també ha aprofitat per explicar que la República Dominicana ha acceptat la regionalització provincial del comerç de carn de porc. D'aquesta manera, se suma així Corea del Sud -mercat valorat en 113 milions d'euros l’any-, que ja va acceptar acotar el veto a la compra de carn de porc a la zona afectada als 20 km de perímetre infectat i no més enllà.
El Govern aprova mesures urgents per protegir els ramaders
Aquest nou moviment del Govern se suma als dels darrers dies, com l'aprovació d'un paquet de mesures urgents de fins a 20 milions d'euros per “protegir el sector agroalimentari i el món rural”. El primer punt de l'acord declara l'emergència per a totes les actuacions relacionades amb la pesta, per tal de donar respostes “ràpides” i agilitzar tràmits per actuar “en poques hores”. "Els subministraments d'emergència es podran tramitar per la via d'emergència, com ara material veterinari, combustible, allotjament de persones implicades en el servei de contenció, servei de vigilància, senyalització, comunicació o publicitat es podran contractar per via ràpida", va explicar la portaveu del Govern, Sílvia Paneque.
Un jutjat investigarà l'origen del brot
El grup auditor -que inclou gent de l'IRTA-CReSA- està analitzant les instal·lacions i els protocols dels laboratoris que treballen en pesta porcina, a l'espera de saber quin és l'origen del brot. Ordeig també ha garantit plena coordinació amb Guàrdia Civil i Mossos, que paral·lelament investiguen quin és l'origen del brot i si ha sortit d'un laboratori. També hi haurà coordinació amb el Ministeri d'Agricultura i amb la Comissió Europea. "Ningú té més ganes d'aclarir l'origen del brot", ha remarcat el conseller, que ha garantit que els experts tindran "independència absoluta" per actuar.