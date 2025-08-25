25 de agost de 2025

Societat

Es crema un restaurant peruà al barri de Sants

En les tasques d'extinció han participat set dotacions dels Bombers de Barcelona

Publicat el 25 d’agost de 2025 a les 12:47

S’ha declarat un incendi al restaurant de menjar peruà El Rocoto, al carrer d’Olzinelles al barri de Sants aquest dilluns al matí. L’incendi ha començat quarts de nou del matí, segons ha informat un periodista de Sants 3 Ràdio, i ha sigut una veïna qui ha avisat als bombers.

Quan han arribat els Bombers de Barcelona han vist que sortia un fum negre per sota de la persiana de l’establiment, fet que els ha obligat a entrar a l’establiment amb màscares d’oxigen. Com el restaurant estava tancat perquè encara no havia obert les portes, cap persona ha resultat ferida.

 

 

S’han desplaçat set dotacions dels bombers a l'establiment per extingir el foc. La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit del carrer, fet que ha obligat a desviar els autobusos que passaven per la zona. Un cop extingit l’incendi, s’han fet tasques de ventilació del local. Tot apunta que l’origen de l’incendi ha estat al quadre elèctric de l’establiment.

