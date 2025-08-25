Es crema un restaurant peruà al barri de Sants

S’ha declarat un incendi al restaurant de menjar peruà El Rocoto, al carrer d’Olzinelles al barri de Sants aquest dilluns al matí. L’incendi ha començat quarts de nou del matí, segons ha informat un periodista de Sants 3 Ràdio, i ha sigut una veïna qui ha avisat als bombers.\r\n\r\nQuan han arribat els Bombers de Barcelona han vist que sortia un fum negre per sota de la persiana de l’establiment, fet que els ha obligat a entrar a l’establiment amb màscares d’oxigen. Com el restaurant estava tancat perquè encara no havia obert les portes, cap persona ha resultat ferida.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n🔴 Última Hora! Tallat el carrer Olzinelles a les 09:00h del matí per un incendi en un local de restauració.\r\n\r\n🚒 Fins a 6 dotacions de Bombers de Barcelona i dues de la Guàrdia Urbana s'hi han desplaçat per resoldre la situació pic.twitter.com/1MEx2IZS9N\r\n— Pau Gatell (@PauGatell) August 25, 2025\r\n\r\n\r\n \r\n\r\nS’han desplaçat set dotacions dels bombers a l'establiment per extingir el foc. La Guàrdia Urbana ha tallat el trànsit del carrer, fet que ha obligat a desviar els autobusos que passaven per la zona. Un cop extingit l’incendi, s’han fet tasques de ventilació del local. Tot apunta que l’origen de l’incendi ha estat al quadre elèctric de l’establiment.\r\n