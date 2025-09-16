Retiren el goril·la vermell de l'edifici turístic de Sants després de nou anys de lluites judicials

El mític goril·la vermell de Sants ha sigut retirat del seu lloc: l'entrada de l'edifici d'apartaments turístics, Cosmo Apartaments, a Sants. Aquesta decisió arriba després de nou anys de litigis judicials contra l'Ajuntament de Barcelona per incomplir la normativa urbana, fet pel qual l'edifici ha decidit retirar-lo de la seva façana i amagar-lo a un racó de la terrassa interior, segons ha informat betevé aquest dilluns.
L’Ajuntament considera que l'edifici d'apartaments turístics ha utilitzat el goril·la, una escultura feta per l'artista francès Richard Orlinsk, com a reclam publicitari, fet que no està prohibit a la ciutat, però que necessita fer-se amb permisos que Cosmo Apartaments no té.
L’arquitecta en cap de Barcelona, Maria Buhigas, ha explicat en una entrevista amb betevé que “el que succeeix és que una persona, un privat en aquest cas, té aquesta peça i la disposa dins la seva parcel·la, però en façana per fer una distinció publicitària del seu espai", d'aquesta manera, la façana passa a estar condicionada per la normativa del paisatge urbà.
L'inici de les sancions
L’any 2016 l'edifici Cosmo Apartaments va instal·lar a la façana una peça d'art anomenada "Wild Kong" de l'escultor francès Richard Orlinsk que va costar 300.000 euros, segons informa betevé. L’Ajuntament va expedientar a la propietat perquè ho considerava un element publicitari, col·locat sense llicència.
El 2021 el jutjat va donar la raó a l’Ajuntament i va imposar el pagament de les costes a l’empresa, que ja sumen prop de 5.000 euros, així que el 2022 la propietat va retirar el goril·la.
L’any 2024 es va tornar a instal·lar el "Wild Kong" i el consistori va respondre, per segona vegada, amb un expedient. Ara, Cosmo Apartaments ha retirat el goril·la per evitar més sancions i es mantenen a l'espera pactar amb l'Ajuntament per poder-lo tornar a col·locar a la seva façana.