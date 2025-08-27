L'èxit del Correcallos de Sants: la nova iniciativa a la festa major per fer barri

Els carrers de Sants feien olor de cuina casolana la tarda del dimarts. Veïns i visitants de la festa major gaudien d'un clàssic de la gastronomia catalana i de fonda de sempre a peu de carrer. La iniciativa proposava el típic correbars però ara en la versió callos. Van ser quatre els bars que es van afegir a la iniciativa: Kop de mà, Bodega 1940, L'Anxoveta de Sants i La Bauxa.
La simpàtica i original iniciativa va aconseguir reunir a més de 300 persones fent cues per cruspir-se un cap i pota amb una canya de cervesa. Els organitzadors, un grup de veïns militants en la causa del barri, s'han autoproclamat com camarades Cap i pota. Quan van fer la proposta, esperaven uns cinquanta amics i coneguts en total, però van acabar sent més de 300 amb ganes de menjar tripa i fer barri. Això va provocar que haguessin d'anunciar "fins a fi d'existències", ja que "no donaven l'abast". Segons el camarada Cap i pota, es van servir fins a 150 racions de tripa per bar. Van decidir-se per aquest plat perquè, assegura, hi ha una onada de callistes al barri sobretot amb cap i pota, el més típic de la cuina catalana.
Els assistents van acollir molt bé la proposta. Tanmateix, l'organització assegurava que era una bona idea per fer barri en el context de la festa major i mantenir l'esperit de cuina casolana que últimament es veu eclipsat per la gentrificació i banalització de molts restaurants de Barcelona. És una crida als costums de tota la vida i un moment per trobar-se amb veïns i amics en un ambient relaxat. A més, troben que és molt original i de cara a anys vinents i esperen que es consolidi al programa de la festa major de Sants. Els bars que han participat destaquen el bon ambient que va haver-hi i estan molt agraïts a l'organització, ja que també és una bona forma de donar-se a conèixer.
De cara a l'any vinent preveuen tornar a celebrar una altra edició del Correcallos. Segons els organitzadors, obriran l'oferta a més bars, hi haurà tiquets per assegurar-se l'estoc i demanaran els permisos municipals necessaris per garantir una jornada més organitzada i sense tantes esperes. Tot per gaudir de la millor experiència "callista".