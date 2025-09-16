Israel llança una ofensiva terrestre a gran escala per ocupar la ciutat de Gaza

Les Forces de Defensa d'Israel (FDI) han llançat aquest dimarts una ofensiva terrestre per ocupar i agafar el control de la ciutat de Gaza, on encara hi ha mig milió de palestins. Fa dies que l'exèrcit israelià bombardeja la capital de la Franja i emet ordres d'evacuació per tal d'expulsar la població i reclou-re-la en camps de refugiats més cap al sud, però Benjamin Netanyahu ja ha anunciat l'entrada de militars.
El primer ministre d'Israel ha comunicat que les FDI han iniciat una "poderosa operació" per "destruir la infraestructura de Hamàs" a la ciutat, que considera una "zona de combat perillosa". En aquest sentit, el portaveu en àrab de l'exèrcit israelià, Avichai Adrai, ha reiterat en un missatge a la xarxa social X que quedar-se a la ciutat de Gaza és "perillós" i ha instat els residents a marxar "tan ràpid com sigui possible", a peu o en cotxe.
Un portaveu de l'exèrcit israelià ha detallat que l'ofensiva està en una fase inicial i que els soldats aniran entrant a la ciutat de Gaza de manera esglaonada per neutralitzar els "més de 3.000 terroristes de Hamàs" que calculen que hi viuen, tal com recull El País. Si bé, ha reblat que la seva intenció és concloure l'operació "tan ràpid com sigui possible". A més, el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, ha confirmat que Israel ha començat a actuar a la capital i ha pressionat Hamàs per assolir un alto el foc.
Al seu torn, l'Autoritat Palestina ha demanat la intervenció internacional per protegir la integritat de la població. El Ministeri de Sanitat gazià, controlat per Hamàs, ha denunciat que els pocs hospitals que romanen operatius a la capital de l'enclavament estan "greument saturats" i que el personal mèdic treballa amb "subministraments esgotats" de medicaments i material sanitari, així com una "greu escassetat" de dipòsits de sang per als ferits.
L'ONU acusa Israel de cometre un genocidi a Gaza
L'ofensiva terrestre israeliana arriba minuts després que la comissió d'investigació de l'Organització de les Nacions Unides (ONU) hagi acusat el país de cometre un genocidi a Gaza. En un document publicat aquest dimarts, l'organisme conclou que, "d'acord amb proves raonables", les autoritats israelianes i les forces de seguretat "han comès o continuen cometent actes que constitueixen un genocidi contra els palestins a la Franja de Gaza".
Al mateix temps, l'ONU acusa el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu; el ministre de Defensa, Yoav Gallant, i el president Isaac Herzog "d'incitar" que es cometi el genocidi. I, alhora, de "fracassar" en l'intent que les autoritats israelianes prenguin mesures per desincentivar tals comportaments.