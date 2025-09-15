Sánchez demana l'expulsió d'Israel de les competicions internacionals

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns l’expulsió d’Israel de les competicions internacionals. “Fins que no acabi la barbàrie, ni Rússia ni Israel han d’estar a cap competició internacional”, ha afirmat. Segons Sánchez, les organitzacions esportives “han de plantejar-se si és ètic que Israel segueixi participant en competicions internacionals”, perquè “per quin motiu es va expulsar Rússia després de la invasió d’Ucraïna i no s’expulsa Israel després de la invasió de Gaza?”.
En aquestes manifestacions, Sánchez feia referència explícita a les competicions esportives, però fonts del govern espanyol apunten que l’objectiu de l’executiu és que Israel sigui exclòs també d’esdeveniments com Eurovisió, com ha demanat aquest dilluns el ministre de Cultura, Ernest Urtasun.
Sánchez ha llançat aquest missatge durant la seva intervenció a la reunió dels grups parlamentaris del PSOE al Congrés, Senat i Parlament Europeu. El president espanyol ha volgut obrir el seu discurs fent referència a les concentracions que van impedir que finalitzés la Vuelta Ciclista aquest diumenge a Madrid.
“Nosaltres rebutgem sempre la violència, com hem fet sempre, i sentim una profunda admiració i respecte pels ciclistes de la Vuelta, i per això ahir vam posar la seva seguretat per davant de qualsevol altra qüestió, però també sentim una immensa admiració i un respecte profund per una societat civil espanyola que es mobilitza contra la injustícia i defensa la seva idea de forma pacífica”, ha dit.
Segons el president espanyol, “el debat que s’ha obert a Espanya” arran del que va passar a Madrid “hauria de créixer i arribar a tots els racons del món, com ja passa a altres bandes”. “Ja estem veient com governs europeus estan dient que mentre duri la barbàrie Israel no pot utilitzar cap plataforma internacional per blanquejar la seva presència”, ha recordat.