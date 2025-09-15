Les protestes propalestines a Madrid agreugen la guerra política entre PP i PSOE

Les protestes propalestina són l'enèsim capítol de la guerra política entre el PP i el PSOE, que s'agreuja cada dia que passa i per qualsevol motiu. La decisió d'ajornar l'última etapa de La Vuelta a Madrid ha indignat el PP, que ha acusat Pedro Sánchez d'atiar les mobilitzacions. La plana major dels populars madrilenys ha sortit per denunciar-ho, i s'hi ha sumat també Alberto Núñez Feijóo. Mentrestant, els socialistes tanquen files amb Sánchez i amb els manifestants, i recorden que el motiu de la protesta és el genocidi que perpetra Israel contra els palestins.
La Vuelta ha estat marcada pels incidents i ha culminat amb la protesta a Madrid, amb càrregues policials incloses. Feijóo, ha acusat aquest dilluns el president del govern espanyol de provocar “els disturbis” que van impedir que se celebrés l’última etapa de la competició perquè està “acorralat per la corrupció”. “Sembla que el president del govern ja no té límits, i li és igual la vida dels policies, la integritat dels corredors i els problemes que pot tenir el públic”, ha dit abans de presentar un esmorzar informatiu de l’alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
L'alcalde madrileny, de fet, va ser dels primers a reaccionar, i ho va fer visiblement indignat. "La imatge que estem donant és lamentable", va dir a Onda Cero. A través de X, Martínez-Almeida va criticar "la violència" dels manifestants i va responsabilitzar-ne, també, el president del govern espanyol, que unes hores abans havia mostrat "orgull" per la gent que es manifesta per causes justes.
Com és habitual, qui ha anat més enllà és Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunitat de Madrid ha assegurat que la imatge internacional que han projectat és la de Madrid com un lloc “insegur” on “es persegueix el jueu”. En una entrevista a Esradio, Ayuso també ha apuntat que l’episodi demostra que el president espanyol, Pedro Sánchez, “és capaç de carregar-se el règim democràtic i liberal de la transició”. “El president del govern ha dit, vosaltres tindreu els vots, però jo tinc les torxes”, ha afirmat abans d’acusar-lo de pretendre governar “encara que perdi les eleccions”.
El govern espanyol tanca files
Mentrestant, el govern espanyol tanca files amb Sánchez. El ministre de Transformació Digital, Óscar López, ha retret a la dreta que critiqui el govern espanyol per les protestes contra els bombardejos de Gaza que van impedir la celebració de l’última etapa de la Vuelta. “Els que avui s’indignen no són conscients que estan morint desenes de milers de persones innocents a Gaza, i no s’adonen que el que està passant és insuportable i intolerable”. “Afortunadament, el poble de Madrid no és d’acotar el cap i mirar cap a una altra banda”, ha dit, i “ahir va fer un crit en contra del genocidi i en defensa de la pau, i això és motiu d’orgull”. “Per a mi és un orgull saber que milers de persones s’alcen contra aquest genocidi, i també formar part d’un govern que està fent que el món es mogui”.
Des del Ministeri de l'Interior es defensa, també, el dispositiu policial. El ministre Fernando Grande-Marlaska, ha dit que la policia va gestionar una situació “complexa” en termes de “proporcionalitat”. “El dispositiu va ser absolutament suficient”, ha dit després d’expressar el seu desig que els 22 agents ferits en els disturbis es recuperin aviat. “Jo vaig veure una imatge d’una societat compromesa amb la pau al món, d’unes forces i cossos de seguretat absolutament professionals”, ha sentenciat.
Illa s'alinea amb Sánchez
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que "el que està passant a Gaza és un genocidi" i que "negar-ho és equivocar-se i anar en contra de la realitat". "63.000 morts, 150.000 ferits, 250.000 persones en risc de desnutrició, molts d'ells nens, i gairebé 2 milions de desplaçats. D'això se'n diu genocidi. Les coses s'han de dir pel seu nom. Si no, no es pot fer res sensat", ha argumentat el cap de l'executiu català aquest dilluns en unes jornades organitzades per Europa Press al Palau Macaya de Barcelona. El president s'ha mostrat “sorprès” pel fet que els partits de la dreta “continuïn” desmentint el genocidi i els ha demanat que "deixin de negar la realitat".