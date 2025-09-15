La Flotilla inicia l'última etapa fins a Gaza: quan arribaran?

Les embarcacions de la Global Sumud Flotilla han salpat la nit d'aquest diumenge des de Calàbria, a l'illa italiana de Sicília, i s'uniran al mar amb les de Tunísia i Grècia per iniciar l'última etapa de la travessa fins a la Franja de Gaza. Ho fan amb canvis de seguretat, després de denunciar dos atacs amb drons incendiaris en dos vaixells, que han atribuït a Israel tot i les versions contràries de les autoritats tunisianes.
Aquests canvis consisteixen en la reducció de participants en algunes embarcacions per tal de protegir-los millor. I és que han destacat que en les últimes setmanes han hagut de fer front a "múltiples desafiaments", també amb obstacles logístics i escassetat de combustible.
A més, han implementat una planificació de seguretat "exhaustiva" davant les "terribles amenaces" del ministre israelià Ben-Gvir, que va presentar una proposta per catalogar de "terroristes" als activistes de la flotilla i empresonar-los quan atraquin a la Franja. Tot plegat, sense donar una data concreta d'arribada a Gaza, tot i que sí que han compartit que la intenció és que la pròxima vegada que toquin terra sigui ja a la Franja.
És per això, expliquen, que van reubicar alguns dels vaixells a altres ports per als preparatius finals, han fet rigoroses proves al mar i han adaptat els protocols de seguretat. Asseguren que aquests canvis estratègics els permetran protegir millor als participants, preservar l'impacte de la missió i demostrar la resiliència del moviment global per Palestina. "Enviem un missatge clar: el bloqueig i el genocidi a Gaza han d'acabar", han manifestat.
Risc de nous atacs "molt pitjors"
L'exalcaldessa de Barcelona i integrant de la flotilla Ada Colau ha avisat que és "previsible" que puguin patir nous atacs i que siguin "molt pitjors". En una entrevista a l'ACN, Colau ha advertit que Israel "no respecta res" i actua "amb impunitat en aigües internacionals" i per això ha reclamat al govern espanyol que doni "protecció efectiva i concreta" a les embarcacions que formen part de la missió per obrir un corredor humanitari a Gaza. L'exalcaldessa també ha reblat que els "preocupa" que els governs europeus siguin "tan covards" davant Israel. "Això en posa en perill a totes", alerta.
La reivindicació de Colau va en sentit contrari de la posició de la Unió Europea que, mitjançant la portaveu de la Comissió pels Drets Socials, Eva Hrncirova, ja ha avisat públicament que és partidària de "no fomentar" les flotilles d'ajuda humanitària a Gaza. "No encoratgem flotilles com aquesta perquè poden escalar la situació i posen els participants en risc".