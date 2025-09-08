Europa para els peus a la Flotilla: «Poden escalar la situació i posar-se en risc»

La Comissió Europea es mostra partidària de "no fomentar" les flotilles d'ajuda humanitària a Gaza, inclosa la Global Sumud Flotilla que va sortir el 31 d'agost passat de Barcelona. "No encoratgem flotilles com aquesta perquè poden escalar la situació i posen els participants en risc", ha dit la portaveu de l'executiu comunitari pels Drets Socials, Eva Hrncirova.
Si bé Brussel·les apunta que els atacs contra aquest tipus d'embarcacions "no estan justificats", considera que la millor forma de fer arribar productes al territori palestí és a través dels seus socis humanitaris. En aquest sentit, i malgrat els bloqueigs d'Israel a organismes de l'ONU com la UNRWA, la Comissió prefereix mantenir oberta "la via de la diplomàcia" amb Tel-Aviv.
"Això és el que intentem; entregar ajuda humanitària a gran escala i mantenir els canals oberts amb Israel a través del diàleg amb les seves autoritats", ha insistit Hrncirova, tot recordant que la UE prefereix treballar amb institucions sobre el terreny com l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA).
En aquest sentit, la portaveu de la Comissió Europea ha remarcat que la intenció de l'executiu comunitari és la de "no imposar problemes logístics o de registre als socis humanitaris". "És per això que treballem amb institucions amb experiència, que sabem com fer arribar l'ajuda perquè pugui arribar als infants, a les dones o als ancians", ha afegit. De nou, Brussel·les considera que la via de la diplomàcia amb Israel està "completament oberta" malgrat la suspensió parcial de la participació del país en programes com l'Horizon Europa.
La Flotilla ja és a Tunis
Mentrestant, la Global Sumud Flotilla ha arribat aquest diumenge a Tunis, on farà una escala abans de reprendre la missió cap a Gaza, segons han informat els organitzadors a través de les xarxes socials. Els primers vaixells van arribar al port de Sidi Bou Said de Tunis, "on seran ampliats, carregats amb ajuda addicional i on se'ls unirà l'equip tunisià per a la següent etapa de la missió".
La Flotilla va intentar iniciar la travessia diumenge 31 d'agost, però va haver de tornar al Port de Barcelona a causa de les condicions meteorològiques. Finalment, va reprendre la marxa dilluns passat des de la capital catalana i dimecres va fer una escala a les Illes Balears per solucionar problemes tècnics en diversos vaixells. Un dia més tard va reiniciar la travessia, que ha arribat amb èxit a la següent parada prevista, la de Tunis.
La periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viatja amb la Flotilla, ha explicat que l'arribada ha estat "molt caòtica i plena de dubtes". Alguns vaixells de la Flotilla van arribar diumenge al matí, però que no va ser fins al vespre que hi van ser tots.
Un cop allà se'ls van revisar els passaports als 200 participants que van sortir de Barcelona i van ser traslladats amb autobusos a hotels al centre de Tunis. Ha afegit que encara no saben si s'hi estaran als hotels fins dimecres, quan ha explicat que està previst que es reprengui la missió cap a Gaza.