El pla d'Israel amb la Flotilla: presó immediata i tracte de «terroristes»

Amenaça d'Israel davant la possible arribada de la Flotilla. El ministre de Seguretat Nacional del país, Itamar Ben Gvir, ha plantejat que els activistes i polítics a bord siguin catalogats com a "terroristes". La proposta, feta al seu govern, suposaria que els integrants de les embarcacions no puguin acollir-se a un "arrest suau" d'unes poques hores i s'enfrontin a mesures més contundents.
Ben Givir ha advertit en una reunió de l'executiu israelià que salvaguardarà les fronteres i garantirà la seguretat nacional. Així doncs, el seu pla és que els integrants de la Flotilla siguin traslladats a presons reservades per a sospitosos d'activitats terroristes: "No permetrem que qui dona suport al terrorisme visqui amb comoditats", ha sentenciat el ministre.
Activistes a presó i embarcacions confiscades
En la mateixa línia, Ben Givir ha manifestat que els hipotètics detinguts "patiran totes les conseqüències dels seus actes". Amb l'enduriment anunciat per l'executiu israelià, els membres de la Flotilla no es beneficiarien del mateix tracte que s'ha donat a altres expedicions prèvies, que simplement han estat arrestats i alliberats en qüestió d'hores o dies.
Per altra banda, les autoritats israelianes ja preveuen requisar totes les embarcacions de la Flotilla i utilitzar-les per les seves operacions de seguretat. La voluntat d'Israel, en paraules de Ben Gvir, és que el desplegament actual sigui "una clara dissuasió" davant futures iniciatives similars. "Qualsevol persona que col·labori amb Hamàs rebrà una resposta ferma d'Israel", ha conclòs una de les veus més radicals a l'executiu de Netanyahu.
Problemes per sortir de Barcelona
Cal recordar que una vintena d'embarcacions de la Global Sumud Flotilla ha sortit aquest diumenge de Barcelona amb l'objectiu de portar ajuda humanitària a la Franja de Gaza. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha advertit que no tolera aquestes incursions, però la iniciativa continua. Això sí, haurà de sortir amb unes hores de retard a causa del mal temps de diumenge a la capital catalana.
La Flotilla d'una cinquantena d'embarcacions va sortir a les 16 hores de diumenge passat del Port de Barcelona, acomiadada per unes 5.000 persones. Quan es va endinsar al Mediterrani, però, els mariners van considerar que les condicions meteorològiques farien inviable completar els set o vuit dies de viatge de manera segura. Per tant, no van arribar al primer port d'Itàlia on s'havien de sumar més activistes, i per tant tampoc als de Tunísia i Grècia.