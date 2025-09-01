La Flotilla d'activistes i polítics que anava cap a Gaza torna a Barcelona pel mal temps

La Global Sumud Flotilla que havia de portar 300 activistes i polítics de 44 països fins a la Franja de Gaza per denunciar el genocidi que hi perpetra Israel i fer-hi arribar material humanitari va haver de tornar a Barcelona hores després de sortir aquest diumenge. Les condicions meteorològiques adverses i el mal estat d'algunes de les embarcacions els van obligar a fer marxa enrere, i ara estudien si tornen a sortir aquest mateix dilluns.
Tal com ha explicat el president d'ERC, Oriol Junqueras, en una entrevista a l'Aquí Catalunya de la SER, el fort vent complicava la navegació i els integrants de l'expedició van decidir girar cua. Si bé, el líder republicà s'ha alineat amb els participants i s'ha mostrat optimista de cara al fet que tornin a sortir aviat.
La Flotilla d'una cinquantena d'embarcacions va sortir a les 16:00 hores de diumenge passat del Port de Barcelona, acomiadada per unes 5.000 persones. Quan es va endinsar al Mediterrani, però, els mariners van considerar que les condicions meteorològiques farien inviable completar els set o vuit dies de viatge de manera segura. Per tant, no van arribar al primer port d'Itàlia on s'havien de sumar més activistes, i per tant tampoc als de Tunísia i Grècia.
L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, el regidor d'ERC a Barcelona Jordi Coronas, la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo i el membre de la direcció nacional del partit anticapitalista Adrià Plazas; juntament amb Greta Thunberg i la resta d'integrants, van arribar a Barcelona pels volts de les 21:00 hores, tot i que no ha estat fins aquest dilluns que ho han comunicat.
És el segon intent de Thunberg després de ser detinguda juntament amb els altres 11 activistes ocupants del vaixell Madleen amb què pretenien arribar a la Gaza fa uns mesos. I és que la voluntat de fer arribar material humanitari a la població i de visibilitzar el conflicte va ser llegida pel govern de Benjamin Netanyahu com un acte de propaganda de Hamàs, i ara caldrà veure si ho llegeix de la mateixa manera o la flotilla pot tocar terra a Palestina.
Crítica als governs abans de salpar
Els activistes de la Global Sumud Flotilla van denunciar aquest dissabte que la missió humanitària és imprescindible davant de la "complicitat" i la "covardia" de la comunitat internacional amb Israel. "Estic aterrida de veure com la gent segueix amb la seva vida veient el genocidi en directe pel mòbil", va lamentar Thunberg. L'actor irlandès Liam Cunningham -molt conegut pel seu rol a Joc de Trons- va alertar que els governs internacionals haurien d'haver fet "innecessària" la missió aturant Israel. Tot plegat, ha dit, és "un senyal del fracàs del món" i d'un "vergonyós període en la història".
Suport dels diversos partits
El PSC va expressar el seu suport a la Global Sumud Flotilla, i va admetre que considera "perfectament comprensible" la crítica de la societat civil a la comunitat internacional pel seu paper en aturar la situació a Gaza. El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, va destacar, però, "la posició singular" i "destacada" d'Espanya a l'hora d'intentar pressionar la Unió Europea perquè apliqui un embargament d'armes a Israel o suspengui el seu acord d'associació amb el govern de Benjamin Netanyahu. "Cal seguir mantenint la pressió de governs com Espanya, Noruega, o Malta, que pressionen altres països perquè vagin més enllà", va dir.
L'adjunta a la presidència d'Esquerra Republicana i eurodiputada Diana Riba va denunciar la "inacció" i el "silenci" de la comunitat internacional i de la Unió Europea davant de la situació a Gaza. "La UE està gairebé paralitzada, i això els fa còmplices del genocidi". Per la seva banda, Asens va assegurar que és un "orgull" que Barcelona s'hagi "convertit en la capital internacional de la solidaritat i la resistència al genocidi" de Gaza. "A la ciutadania li toca complir amb el dret internacional i el que exigeixen els tribunals, i això vol dir fer tot el que els governs no fan. Sentim vergonya dels governs occidentals", va reblar. Asens es va dirigir directament al ministre José Manuel Albares i el va advertir que un atac a la Flotilla s'haurà de considerar com un "atac a l'Estat espanyol".
Finalment, Castillejo va defensar que els activistes faran el que hauria de fer la comunitat internacional. "Estem fent amb el nostre cos el que haurien d'estar fent els governs, tot el possible per aturar aquesta massacre i posar fi al genocidi, obrir un corredor humanitari, i que entri ajuda" a Gaza, ha assegurat en declaracions als mitjans. Per Castillejos, una formació com la CUP, que defensa l'autodeterminació de Catalunya, ha d'estar "sempre al costat dels pobles que lluiten". "Posarem el nostre cos i el que puguem per la llibertat del poble palestí, i per estar al seu costat", ha afirmat.