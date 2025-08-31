La Flotilla es prepara per salpar cap a Gaza davant de la «complicitat» i la «covardia» dels governs internacionals

Crítica als governs abans de salpar. Els activistes de la Global Sumud Flotilla han denunciat aquest dissabte que la missió humanitària que salparà aquest diumenge a les 15:00 des de Barcelona és imprescindible davant de la "complicitat" i la "covardia" de la comunitat internacional amb Israel.
"Estic aterrida de veure com la gent segueix amb la seva vida veient el genocidi en directe pel mòbil", ha lamentat l'activista sueca Greta Thunberg, una de les integrants de la Flotilla. L'actor irlandès Liam Cunningham -molt conegut pel seu rol a 'Joc de Trons'- ha alertat que els governs internacionals haurien d'haver fet "innecessària" la missió aturant Israel. Tot plegat, ha dit, és "una indicació del fracàs del món" i d'un "vergonyós període en la història".
Qui també formarà part de la flotilla és l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que ha celebrat que "Barcelona mai falla". Segons ha dit Colau, la mobilització social ha permès que "institucions covardes que no s'atrevien a moure's s'hagin hagut de posicionar". "Si Gaza no es rendeix, nosaltres tampoc ho podem fer", ha dit l'exalcaldessa, que ha apel·lat també a forçar tota la comunitat internacional a trencar relacions amb Israel -com ja va fer Barcelona- i imposar-li sancions.
La Flotilla la formaran una desena de vaixells que salpen des de Barcelona als que se sumaran en els propers dies les embarcacions que surten dels ports d'Itàlia, Grècia i Tunísia. Segons els organitzadors, hi haurà una cinquantena d'embarcacions amb 300 persones a bord. La travessia fins a les costes de Gaza s'hauria d'allargar entre set i vuit dies.
Suport dels diversos partits
El PSC ha expressat el seu suport a la Global Sumud Flotilla, i ha admès que considera "perfectament comprensible" la crítica de la societat civil a la comunitat internacional pel seu paper en aturar la situació a Gaza.
El president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, ha destacat però "la posició singular" i "destacada" d'Espanya a l'hora d'intentar pressionar la Unió Europea perquè apliqui un embargament d'armes a Israel o suspengui el seu acord d'associació amb el govern de Benjamin Netanyahu. "Cal seguir mantenint la pressió de governs com Espanya, Noruega, o Malta, que pressionen altres països perquè vagin més enllà", ha dit.
L'adjunta a la presidència d'Esquerra Republicana i eurodiputada Diana Riba ha denunciat la "inacció" i el "silenci" de la comunitat internacional i de la Unió Europea davant de la situació a Gaza. "La UE està gairebé paralitzada, i això els fa còmplices del genocidi". ERC forma part de la mobilització, ja que el seu regidor a Barcelona, Jordi Coronas, serà el capità d'una de les embarcacions.
Per la seva banda, l'eurodiputat dels comuns, Jaume Asens, ha assegurat que és un "orgull" que Barcelona s'hagi "convertit en la capital internacional de la solidaritat i la resistència al genocidi" de Gaza. "A la ciutadania li toca complir amb el dret internacional i el que exigeixen els tribunals, i això vol dir fer tot el que els governs no fan. Sentim vergonya dels governs occidentals", ha dit. Asens s'ha dirigit directament al ministre José Manuel Albares i l'ha advertit que un atac a la Flotilla s'haurà de considerar com un "atac a l'Estat espanyol".
Finalment, la diputada de la CUP Pilar Castillejo, que s'embarca a la Global Sumud Flotilla, ha defensat que els activistes faran el que hauria de fer la comunitat internacional. "Estem fent amb el nostre cos el que haurien d'estar fent els governs, tot el possible per aturar aquesta massacre i posar fi al genocidi, obrir un corredor humanitari, i que entri ajuda" a Gaza, ha assegurat en declaracions als mitjans.
Per Castillejos, una formació com la CUP, que defensa l'autodeterminació de Catalunya, ha d'estar "sempre al dels pobles que lluiten". "Posarem el nostre cos i el que puguem per la llibertat del poble palestí, i per estar al seu costat", ha afirmat.