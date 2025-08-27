Un miler de persones es manifesten a Barcelona contra l'«atac sistemàtic» a periodistes a Gaza

Unes 800 persones, segons ha precisat la Guàrdia Urbana, s'han concentrat a la plaça de Sant Jaume de Barcelona la tarda d'aquest dimecres per condemnar “l’atac sistemàtic” contra periodistes a Gaza. Després de l’assassinat de cinc professionals de la informació aquest dilluns, més d’un centenar de comitès d’empresa, sindicats, entitats, col·legis professionals i mitjans de comunicació han organitzat una manifestació on han carregat contra Israel per “l’atac contra la llibertat de premsa”.
El portaveu de la Global Sumud Flotilla, Saif Abukeshek, ha recordat que diumenge sortirà una flotilla des de la capital catalana per desbloquejar l’ajuda humanitària. La concentració, igual que fa dues setmanes, ha coincidit amb la protesta setmanal a la plaça Sant Jaume que convoquen la Comunitat Palestina de Catalunya, Prou complicitat amb Israel i Embargament d’armes ja!, que reclamen “aturar el genocidi”. Els manifestants s’han barrejat i han compartit crides contra Israel i a favor de la llibertat del poble de Gaza. Alhora, s’han sumat a la marxa que han fet en acabar fins al port de Barcelona.
Les fotografies de Mariam Abu Daqa, Hossam Al-Masri, Moath Abu Taha, Mohammad Salameh i Ahmad Abu Aziz, els periodistes identificats visiblement com a premsa assassinats aquest dilluns han presidit l’acte. Els organitzadors han criticat la “política del terror” per “enterrar la veritat” del govern israelià i han advertit que les seves actuacions “posen en perill” tothom. “Pretenen perpetrar el seu genocidi contra el poble palestí sense testimonis. És una guerra de propaganda contra el periodisme i contra la veritat”, han exclamat.
D’altra banda, també han criticat els mitjans pels quals treballaven alguns dels periodistes morts. Concretament, han afirmat que “Reuters i Associated Press s’han limitat a lamentar aquests crims” i han proposat que les capçaleres dels diaris incorporin la xifra de professionals de la informació que han perdut la vida en la cobertura del conflicte. Tanmateix, han exigit que es jutgin “els responsables” de les morts a Gaza i que “s’aturi el genocidi”. A la vegada, han reclamat l’entrada d’ajuda a la regió i en aquest sentit, han apuntat a les administracions perquè “utilitzin totes les eines possibles” per aconseguir-ho. Han interpel·lat el govern espanyol i la Unió Europea perquè “trenquin relacions”.
L’exèrcit israelià va assassinar aquest dilluns almenys una vintena de persones en dos bombardejos a l’Hospital de Nasser, cinc dels quals eren periodistes. El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, en un comunicat, va lamentar “profundament” els fets i ho va definir com un “tràgic accident”. Netanyahu va assegurar que "valora la feina dels periodistes, professionals mèdics i tots els civils”. D’altra banda, va anunciar una investigació de les autoritats militars per determinar què va passar.
Desenes de vaixells salparan de Barcelona cap a Gaza
Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan el diumenge 31 d'agost des de Barcelona en la "major missió humanitària de la història" cap a Gaza per portar tota mena de material, menjar i aigua. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha estat l'última a anunciar que embarcarà juntament amb periodistes, polítics i activistes com Greta Thunberg.
Els activistes que s'embarcaran en la Flotilla arribaran el divendres a Barcelona per rebre una formació intensiva durant el cap de setmana, en el qual també s'organitzarà una jornada cultural i reivindicativa. El Moll de la Fusta acollirà des del dia 29 fins al mateix 31 activitats culturals, polítiques i de mobilització ciutadana en suport a aquesta acció. Entre d'altres, es preveuen concerts de Macaco o Clara Peya. Després de set o vuit dies de viatge des de la capital catalana, les embarcacions preveuen arribar a Gaza i poder descarregar tot el material transportat, una acció que confien realitzar amb la intervenció dels diferents governs.