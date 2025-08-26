Morad, Macaco i Clara Peya donen suport a la flotilla que surt diumenge cap a Palestina

Els cantants Morad, Macaco i Clara Peya són alguns dels artistes que donaran suport diumenge a la flotilla que salpa des de Barcelona amb l'objectiu d'arribar a la Franja de Gaza. El vaixell, carregat d'ajuda humanitària, acompanyarà altres naus que pretenen dur ajuda a Palestina davant del bloqueig humanitari d'Israel.
A banda d'aquests artistes, els organitzadors han anunciat la participació de Tribade, Muerdo, 3dnan i Lobo Solitario, a més d'intèrprets palestins, als actes que es faran al llarg del cap de setmana al Port Vell per acomiadar el vaixell. Hi haurà xerrades i activitats culturals amb diverses entitats que donen suport a la causa palestina. Està previst que la nau es trobi amb altres flotilles a alta mar el 4 de setembre.
Ajuda humanitària per mar
Desenes de vaixells amb centenars d'activistes de 44 països de tot el món salparan el diumenge 31 d'agost des de Barcelona en la "major missió humanitària de la història" cap a Gaza per portar tota mena de material, menjar i aigua. Així ho han explicat en declaracions als mitjans aquest divendres els membres del grup de coordinació de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek i Thiago Àvila, que han evitat donar molts detalls de l'expedició per evitar possibles sabotatges.
L'expedició preveu comptar amb la participació d'activistes com Greta Thunberg, que en altres ocasions ja ha intentat -sense èxit- trencar el cèrcol israelià, i de diferents artistes i representants polítics, que faran pública la seva participació durant la setmana que ve.
"La primera vegada que surt una flotilla directa des de l'Estat espanyol fins a Gaza sortirà de Barcelona perquè és un dels ports més importants en lluites i en moviments socials", ha defensat Abukeshek. Segons les dades del grup de coordinació, en aquests moments hi ha uns 28.000 inscrits per ajudar en l'organització: "La societat civil està actuant en un moment en què els líders estan fallant el seu rol bàsic, la defensa dels drets humans", ha reivindicat.