Les ciutats de Palestina seran el nou districte 11 de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona avança en el seu compromís solidari amb les ciutats de Palestina i les convertirà en el districte 11 de la ciutat. La iniciativa reprèn una de les propostes simbòliques més destacades de l'exalcalde de Barcelona Pasqual Maragall als anys 90: convertir en districte 11 de la ciutat una altra zona vulnerable o en guerra per cooperar, com va passar amb Sarajevo durant la guerra dels Balcans.
La iniciativa, que ha anunciat Collboni des d’un campament de refugiats palestins a Amman, la capital de Jordània, arriba per remarcar el trencament de relacions de l'Ajuntament amb Israel que es va fer al maig i per apostar per una ferma ajuda i solidaritat amb els territoris palestins que continuen sent bombardejats per Israel. Així, l'aposta simbòlica de Collboni pretén consolidar la cooperació entre les ciutats.
"Escalarem la capacitat de cooperació tècnica i la mantindrem de forma sostinguda en el temps per afavorir la seva reconstrucció quan arribi la pau, que esperem que sigui com més aviat millor", ha expressat l'alcalde en un comunicat. La intenció és oficialitzar aquest nou districte 11, a tot estirar, a finals del 2025.
Què implicarà aquesta iniciativa?
“No només es tracta de fer aportacions puntuals, sinó d’estructurar la cooperació a mitjà termini. Cal pensar en la reconstrucció de les ciutats, però també en la qualitat de vida dels refugiats”, ha explicat Collboni. Segons ha explicat l’alcalde, l’Ajuntament crearà una estructura estable dins de l’organigrama municipal, assimilable a la dels 10 altres districtes de Barcelona, amb un gerent i personal municipal.
Aquesta iniciativa tindrà un pressupost inicial a partir del milió d’euros per desenvolupar tres línies d’acció amb els organismes com UNRWA, l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional i organitzacions d'ajuda humanitària com ONG.
D'aquesta manera es pretén ajudar en el diagnòstic i l'actuació en situació d’emergència absoluta, aplicar les eines de cooperació tècnica de ciutat a ciutat claus per a la reconstrucció urbana i cooperar a través de projectes d'ONG en la zona. Treballaran de manera específica i directa amb tècnics i polítics de ciutats com la mateixa Gaza, Ramal·lah o Betlem.
Els camps de refugiats de la zona també es beneficiaran del districte 11, de fet, el nou camp d’Amman des d'on Collboni ha intervingut, hi viuen 62.000 refugiats, alguns dels quals ja s’han beneficiat de programes de col·laboració entre tècnics de Barcelona i tècnics de l’UNRWA (l’agència de l’ONU que treballa amb les víctimes de la guerra de Gaza) en matèria de salut.
A aquest anunci del districte 11, se li afegeix l'augment de l'aportació econòmica que Barcelona fa a UNRWA, per tal de donar suport a la població refugiada de Gaza passant dels 200.000 € actuals als 400.000 €.
El districte 11 dels anys noranta: Sarajevo
L’any 1995 l’Ajuntament de Barcelona, amb Pasqual Maragall com a alcalde de la ciutat, va impulsar el projecte Districte 11 o Districte Sarajevo, un òrgan per coordinar l’onada de solidaritat de Barcelona amb la capital bosniana i amb la població civil de Bòsnia i Hercegovina durant la guerra dels Balcans.
Durant anys, Barcelona es va mobilitzar en un projecte singular que va permetre fer arribar ajut humanitari a Sarajevo, víctima del setge imposat per l’exèrcit serbi, i contribuir a la rehabilitació i reconstrucció del seu teixit social i econòmic un cop finalitzada la guerra.
Sarajevo es va convertir a través d'aquesta iniciativa en un dels districtes de Barcelona, fet que va permetre crear una infraestructura administrativa pròpia, amb recursos i amb la seva pròpia regidora, que va ser Teresa Sandoval. A més, es va crear una gerència al capdavant de la qual es va situar l’expert en cooperació internacional Manel Vila.
Sota la iniciativa del Districte 11 es van activar la rehabilitació del barri de Mojmilo, la reconstrucció de les instal·lacions olímpiques de Zetra o el lideratge en les activitats de l’Ambaixada de la Democràcia Local de Sarajevo, entre altres projectes. Accions que es van prolongar en el temps i es van renovar durant el mandant de Maragall. El resultat d'aquesta cooperació va ser que el 2000 es va signar el protocol d’agermanament entre Barcelona i Sarajevo.