Barcelona (ara sí) trenca relacions amb Israel

L'Ajuntament de Barcelona ha votat a favor de trencar totes les relacions amb Israel. Després d'anades i vingudes, amb diversos episodis que es van iniciar quan el govern d'Ada Colau va suspendre l'agermanament amb Tel-Aviv, finalment hi ha hagut un acord polític al consistori per "trencar" l'acord d'amistat amb la ciutat israeliana i també rebutjar qualsevol relació institucional amb el govern de Netanyahu. El text s'havia estat treballant entre el PSC i BComú els darrers dies, i finalment ha comptat amb el suport d'ERC per arribar a la majoria necessària.

Així, la resolució indica que aquestes relacions es consideren trencades fins que es respecti el dret internacional i es garanteixin els drets bàsics del poble palestí. Aquestes condicions ara mateix estan molt lluny de la realitat a Gaza. De fet, durant la seva exposició, el text aprovat recorda que hi ha un mínim de 53.000 palestins morts -15.000 nens- i que fins i tot es prohibeix l'arribada de l'ajuda humanitària. A més, "la pretensió d’annexió de territoris palestins pel govern d’Israel contradiuen el dret internacional", estableix el text pactat.

Entre les decisions presentades aquest divendres també es fa emergir una clàusula d'obligació contractual que fa que a tots els contractes públics quedi restringida l'activitat financera, o d'inversions, o de compres amb empreses que facin activitats que siguin contràries als convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) o al dret internacional. Els acords assenyalen igualment un consens per traslladar al consell d'administració de la Fira de Barcelona la idea de prohibir que hi hagi pavellons del govern israelià, ni d'empreses d'armes, ni "de qualsevol altre sector que es lucren del genocidi, ocupació, apartheid i colonització del poble palestí".

El govern municipal del PSC ha assenyalat una tendència cada vegada més desfermada per part de l'executiu de Netanyahu. "El que estem presenciant és l'abisme moral en què ha caigut el govern d'Israel", ha expressat la tinent d'alcaldia Maria Eugènia Gay. "És evident que els nivells de destrucció i crueltat del govern d'Israel han arribat a uns nivells d'inhumanitat" que fan "inviable" qualsevol relació entre ciutats, ha afegit l'alcalde Jaume Collboni.

"L'estat sionista d'Israel ha de deixar de participar del Mobile World Congress. I el Port de Barcelona no ha de permetre la circulació de vaixells que porten armament a l'estat sionista d'Israel. S'han de revisar tots els contractes, totes les concessions, totes les llicències. Això és el que diu aquesta proposició", ha afegit la regidora Janet Sanz, dels comuns.

Les propostes del PSC, BComú i ERC

Al ple municipal tot plegat s'ha formalitzat amb un amuntegament de propostes i precs del PSC, BComú i ERC, ja que cada força ha introduït alguna mena de mesura al consell plenari. A la pràctica, però, això ha comportat que totes tres forces es mostressin favorables a totes les condicions exposades. Mentrestant, Junts, normalment més allunyada de les condemnes contundents contra Israel, s'ha abstingut i ha lamentat que se'ls hagi deixat fora del text pactat. A més, el juntaire Damià Calvet ha reclamat que si volen demostrar contundència amb Israel, els partits que conformen el govern espanyol -PSOE i Sumar- podria deixar d'operar amb empreses com Pegasus.

Mentre que socialistes i comuns havien pactat el gruix de les condicions per trencar definitivament relacions amb les institucions israelianes i demanar un alto al foc, la formació liderada per Elisenda Alamany (ERC) ha posat èmfasi en una proposta que arribi a la Fira de Barcelona "per no permetre la participació de l'Estat d'Israel a cap de les fires" que s'organitzin en el seu recinte. Tampoc de "cap empresa amb vinculació directa o indirecta amb els atacs" sobre Gaza o Cisjordània.