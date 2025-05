Fins a 28 artistes cancel·len la participació al Sónar per la vinculació del festival amb Israel

Els organitzadors del Sónar han confirmat que 28 artistes han cancel·lat l'actuació prevista per a l'edició d'aquest any arran de la vinculació del festival amb el fons d'inversió israelià KKR, que també té interessos econòmics en els assentaments de colons en territori palestí.

Els responsables del Sónar han explicat que va ser adquirit el 2018 per Superstruct Entertainment, el principal inversor de la qual era Providence. L'any passat aquesta firma va vendre la participació a un conglomerat de més de 90 inversors, entre els quals KKR. Sónar ho emmarca en una operació "purament financera" i assegura que "en cap moment" ha enviat "ni un sol euro" a KKR.

Les notícies sobre la vinculació del fons israelià amb el Sónar han generat inquietud entre artistes i aficionats, fins al punt que els organitzadors del certamen barceloní han habilitat un espai al seu web en què responen preguntes que els han anat arribant. És aquí on, després de condemnar de forma "clara i inequívoca" el "genocidi sobre el poble palestí" recorden que Superstruct Entertainment és una empresa amb més de 80 festivals arreu del món, entre ells el Sónar.

Pel que fa al finançament, asseguren que "després de sufragar tots els costos del mateix festival (salaris, artistes, producció, comunicació, despeses d'estructura, etc.), tots els beneficis es reinverteixen íntegrament de cara a les futures edicions de Sónar".

Alhora subratllen que la relació amb Superstruct és "purament administrativa" i amb KKR, "nul·la", per la qual cosa, l'equip funciona amb "absoluta independència" i es manté "fidel als principis, els valors i les motivacions" que el porten a crear "any rere any" el festival.

Pel que fa a les cancel·lacions, els organitzadors del Sónar asseguren que ja estan treballant en les substitucions i asseguren que "no afectaran l'experiència de l'esdeveniment".