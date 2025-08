Petició de declaració d'espoli: un nou recurs per frenar el trasllat de les pintures de Sixena

Nou episodi de l'estira-i-arronsa de les pintures de Sixena. L'exvicepresident del Parlament i advocat, Josep Costa, ha registrat una petició de "declaració d'espoli" per intentar aturar el trasllat de les pintures murals al Monestir de Sixena conservades al MNAC, tal com ha avançat El món. Amb aquest escrit, Costa obre una nova "via administrativa" perquè els murals es quedin al museu.

Costa ha registrat un escrit davant a la direcció general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del Ministeri de Cultura per iniciar la “declaració d’espoli” de les pintures. La declaració es fonamenta en "en el perill real, objectiu, imminent i verificable de destrucció o deteriorament irreversible que l’execució del seu trasllat comportaria, tal com acrediten els informes tècnics pertinents".

L'advocat demana al Ministeri de Cultura que requereixi al govern d’Aragó i a la Generalitat de Catalunya que "s’abstinguin d'executar qualsevol acció de trasllat d’aquestes pintures murals". Una abstenció que s’haurà de mantenir, assenyala, "fins que no s’hagin acreditat fefaentment, mitjançant informes tècnics independents i avalats per experts en la matèria, les condicions òptimes i garantides per a la seva preservació física, ambiental, museològica i científica en qualsevol ubicació".

Així mateix, de manera cautelar, es reclama al Ministeri que assumeixi la competència i adopti les mesures provisionals necessàries per "salvaguardar la integritat de les pintures murals", incloent-hi "la suspensió de qualsevol actuació que pugui implicar un risc per a les obres". També es reclama que es comissioni amb "caràcter imminent" a l’Institut del Patrimoni Cultural d’Espanya (IPCE) l’emissió d’un informe tècnic "urgent i vinculant" sobre l’estat de conservació de les pintures.

Precedent a València

Tal com ha explicat al diari ARA, la iniciativa de Costa es basa en un cas similar de fa uns vint anys a València. A les cases del Cabanyal de València, l'alcaldessa Rita Barberà volia enderrocar una part del nucli antic de la ciutat per prolongar l’avinguda Blasco Ibáñez fins al mar. "Els tribunals valencians varen beneir-ho, però una plataforma ciutadana ho va dur al ministeri de Cultura, que no es va atrevir a intervenir. Els tribunals varen donar la raó a la plataforma i, finalment, van declarar que el pla urbanístic era un espoli i el varen aturar", explica Costa.

Set mesos per retornar les obres

La jutgessa d'Osca que instrueix la causa del retorn de les obres de Sixena a l'Aragó va rebutjar a finals de juliol els recursos del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Per tant, la sentència és ferma i queden refusats els recursos sobre el risc de destrucció que existeix si les pintures són manipulades, que assegura el museu català i diversos experts.

Així doncs, s'obliga a fer el trasllat de les pintures morals en un termini de set mesos, coincidint amb el cronograma plantejat pel Govern d'Aragó. L'única via per no haver de complir els terminis és que el patronat del MNAC aporti un pla alternatiu de calendari en un termini de deu dies.