Pesillà de la Ribera s'omple per batre el rècord de la sardana més multitudinària de la història

Objectiu: fer la sardana oficial més gran de la història. És el que tenien al cap des de fa anys els habitants de Pesillà de la Ribera, a la Catalunya Nord, i també el seu alcalde, Jean Paul Billés, i que aquest diumenge han pogut executar amb èxit. A l'espera de la validació definitiva de les dades, el poble del Rosselló va aplegar 589 persones en una única rotllana aquest diumenge en el marc de la festa major.

La idea va sorgir amb la reforma del centre històric del municipi, tal com ha explicat Billés a 3Cat. Amb la nova distribució urbanística, els carrers del nucli permetien fer una gran sardana per tota la cellera, el carrer circular que envolta l'església central i que històricament feia una funció de protecció del temple.

Així, Pesillà de la Ribera s'ha organitzat per unir totes les generacions en un únic ball al ritme de la sardana anomenada La cellera de Pesillà, obra del compositor nord-català Galdric Vicens amb un títol molt adient per a l'ocasió. A més, han comptat amb l'ajuda de gent d'arreu que, en assabentar-se de l'activitat, han volgut sumar-s'hi.

De fet, la multitud que s'ha aplegat a Pesillà de la Ribera ha estat tan gran que l'espai no ha permès fer una sardana més gran i se n'ha creat una altra de més pètita a l'interior de la principal. Si bé, els integrants de la segona no han estat comptabilitzats per l'uixer que l'Ajuntament ha contractat perquè validi els resultats del repte.

Amb tot, l'uixer ha comptabilitzat 589 balladors a la rotllana gran i ja ha remès el registre per tal que es comprovi que es tracta d'un rècord històric. I és que, tot i haver-hi precedents més multitudinaris, no són oficials perquè no han estat validats per un uixer.

Per exemple, les sardanes a l'estany de Banyoles apleguen any rere any centenars de persones i, el 1998, van sumar més de 10.000 balladors. El problema és que no es va validar el rècord i, per tant, no es té en compte a l'hora d'establir-ne un d'oficial.