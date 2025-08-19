19 de agost de 2025

Mor Enric Hernàez, cantautor, als 68 anys

La seva trajectòria artística abasta més de trenta anys amb cançons pròpies i peces que musiquen versos de poetes

Publicat el 19 d’agost de 2025 a les 20:07
Actualitzat el 19 d’agost de 2025 a les 20:08

El cantautor Enric Hernàez ha mort als 68 anys, segons ha avançat Enderrock i ha confirmat l'ACN. Nascut a Barcelona el 1957 i amb una trajectòria artística de més de 30 anys, el músic i cantautor va dedicar-se a interpretar cançons pròpies, però també va ser especialment reconegut per musicalitzar versos de grans poetes catalans, espanyols, bascos, gallecs i llatinoamericans, com en Josep Palau i Fabre, Bernardo Atxaga, Cristina Peri Rossi o Mario Benedetti.

El 1980 enregistra el seu primer treball i el 1984 presenta el disc Una foguera de Sant Joan al Festival Grec de Barcelona. Durant els anys següents, treballa i col·labora amb músics com Joan Bibiloni i Josep Maria Bardagí. El 2002 publica Oh poetas salvajes, un treball compost per poemes musicats de Mario Benedetti, Ángel González, Cristina Peri Rossi, Felipe Boso, Bernardo Atxaga i Juan de Loxa, entre d’altres.

Amb poemes de David Castillo, un text de Bob Dylan i un poema de Núria Martínez, el 2008 treu el disc No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre. El 2010 publica 360 llunes, una mirada antològica del seu repertori i gravada en directe al Barnasants que inclou una versió del tema de Pau Riba L’home estàtic amb Gerard Quintana Luigi Cabanach.

Després de Cançó per a Helena i Prop la via del tren torna a gravar un concert al BarnaSants a Himnes, juntament amb Anna FerrerMercè SerrameleraVerdCel Joan Isaac, on també inclou adaptacions d’altres autors com Pi de la Serra, entre d’altres. El seu darrer àlbum és 10 cançons, enregistrat amb els músics uruguaians Mario Maeso Álvaro Pérez.

