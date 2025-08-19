Mor Enric Hernàez, cantautor, als 68 anys

El cantautor Enric Hernàez ha mort als 68 anys, segons ha avançat Enderrock i ha confirmat l'ACN. Nascut a Barcelona el 1957 i amb una trajectòria artística de més de 30 anys, el músic i cantautor va dedicar-se a interpretar cançons pròpies, però també va ser especialment reconegut per musicalitzar versos de grans poetes catalans, espanyols, bascos, gallecs i llatinoamericans, com en Josep Palau i Fabre, Bernardo Atxaga, Cristina Peri Rossi o Mario Benedetti.
El 1980 enregistra el seu primer treball i el 1984 presenta el disc Una foguera de Sant Joan al Festival Grec de Barcelona. Durant els anys següents, treballa i col·labora amb músics com Joan Bibiloni i Josep Maria Bardagí. El 2002 publica Oh poetas salvajes, un treball compost per poemes musicats de Mario Benedetti, Ángel González, Cristina Peri Rossi, Felipe Boso, Bernardo Atxaga i Juan de Loxa, entre d’altres.
Amb poemes de David Castillo, un text de Bob Dylan i un poema de Núria Martínez, el 2008 treu el disc No t’oblido ni quan l’aspra nit s’obre. El 2010 publica 360 llunes, una mirada antològica del seu repertori i gravada en directe al Barnasants que inclou una versió del tema de Pau Riba L’home estàtic amb Gerard Quintana i Luigi Cabanach.
Després de Cançó per a Helena i Prop la via del tren torna a gravar un concert al BarnaSants a Himnes, juntament amb Anna Ferrer, Mercè Serramelera, VerdCel i Joan Isaac, on també inclou adaptacions d’altres autors com Pi de la Serra, entre d’altres. El seu darrer àlbum és 10 cançons, enregistrat amb els músics uruguaians Mario Maeso i Álvaro Pérez.