«He tingut molta sort a la vida»: Serrat agraeix la Medalla d'Or de la Generalitat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lliurat aquest dilluns la Medalla d'Or de la Generalitat, la màxima distinció que atorga la institució, al cantautor Joan Manuel Serrat i a l'actriu Núria Espert, per a aquesta última ha recollit la medalla la seva neta Bàrbara Lluch. En un acte en el Palau de la Generalitat, Illa ha expressat el seu orgull perquè Espert i Serrat hagin "promogut la fraternitat amb la resta d'Espanya" i l'hagin enfortit amb una cançó, uns versos o una interpretació teatral.
"El profund agraïment que condensa (la medalla) no es pot mesurar ni tampoc té preu. És l'agraïment profund de tot un país, el vostre, de tota Catalunya", ha sostingut Illa. El president ha destacat que les seves trajectòries són "profundament catalanes, per això, profundament universals" i ha assegurat que són referents d'una cultura oberta i la llengua, dels valors cívics, de llibertat i de solidaritat, en les seves paraules.
La neta d'Espert, Bàrbara Lluch, ha recollit la medalla d'Or en nom de la seva àvia, qui ha agraït el guardó en un vídeo en el qual ha expressat el seu honor per compartir-ho amb Serrat, i ha conclòs: "Sento molt no haver pogut assistir a aquest acte, però estic segura que la meva neta Bàrbara us transmetrà la meva emoció per aquest reconeixement". "De la meva àvia vaig aprendre el que és l'amor incondicional. D'ella vaig aprendre el que és la passió i el sacrifici", ha destacat Lluch, qui ha assegurat que el premi ha fet a la seva àvia molt feliç.
Serrat ha rebut la Medalla d'Or de part d'Illa, feliç, ha dit, per compartir-la amb Núria Espert, i ha valorat el suport que va tenir de la seva família quan va decidir dedicar-se a la música: "He tingut molta sort a la vida". Així mateix, ha subratllat els seus orígens en una família de classe obrera, i ha destacat: "És meravellós poder-se sentir-se obrer i pertànyer a una classe que dignament avança i fa avançar a un país".
"Només amb una democràcia en justícia i en llibertat, només amb un sistema que reforci la nostra tolerància, la nostra capacitat de conviure, de tractar d'entendre al que és diferent, només amb això trobarem un camí que ens condueixi al futur", ha conclòs. Després de rebre la medalla, Serrat ha interpretat, juntament amb Joan Albert Amargós al piano, la cançó El meu carrer.
Premis a la trajectòria
El Govern ha decidit homenatjar a Serrat per la seva trajectòria artística i el seu "profund compromís cívic i humanista", i l'ha destacat com a figura absolutament capital per a la cultura catalana i una gran figura de la cultura universal. En el cas d'Espert, l'Executiu ha destacat que es tracta d'"una de les grans figures en les arts escèniques" a Catalunya, però també a nivell internacional, i ha distingit a la seva versatilitat, exigència artística, talent, habilitat i destresa a l'hora d'interpretar repertoris clàssics i contemporanis.