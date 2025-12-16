Joan Manuel Serrat i Núria Espert, distingits amb la Medalla d'Or de la Generalitat

El Govern ha anunciat que atorgarà la Medalla d'Or de la Generalitat a Joan Manuel Serrat i Núria Espert. Ho ha fet públic aquest dimarts amb dos decrets, a proposta de Salvador Illa. Les medalles es lliuraran el 22 de desembre en un acte institucional al Palau de la Generalitat encapçalat pel president de Catalunya.
Tots dos reben les medalles com a reconeixement de dues trajectòries artístiques i humanes "excepcionals que han contribuït de manera decisiva a la projecció de la cultura catalana i als valors democràtics i humanistes". Així doncs, la Generalitat ha volgut distingir Serrat i Espert per les seves carreres d'excel·lència.
Joan Manuel Serrat, "una figura cabdal de la cultura catalana i universal"
Nascut a Barcelona l'any 1943, Serrat va ser un dels noms centrals de la Nova Cançó i ha construït una obra que ha unit música, poesia i valors compartits, amb una projecció internacional sostinguda durant dècades. Al llarg de la seva trajectòria, ha musicat poetes universals com Antonio Machado o Mario Benedetti, així com autors catalans com Joan Salvat-Papasseit. Mediterráneo, Cada loco con su tema, Banda sonora d’un temps, d’un país, Ara que tinc vint anys o Cançó de matinada són àlbums i cançons emblemàtiques que han esdevingut referents generacionals.
El seu compromís amb la llibertat creativa i la llengua catalana el van portar a enfrontar-se a la dictadura franquista amb episodis com la renúncia a la seva participació a Eurovisió l'any 1968 o l'exili el 1975. Aquest compromís l'ha portat a convertir-se també en un referent a Llatinoamèrica, esdevenint un símbol de resistència democràtica. Arran d'aquesta carrera, la Medalla d'Or d'enguany no serà la primera distinció que Serrat rebrà, ja que ja ha obtingut diverses medalles i premis nacionals.
Núria Espert, "la gran figura de les arts escèniques contemporànies"
Espert va iniciar molt jove la seva carrera teatral i aviat es va consolidar com una actriu de referència amb una projecció nacional i internacional sense precedents. Nascuda a l'Hospitalet de Llobregat l'any 1935, ha destacat per la seva versatilitat i exigència artística, interpretant amb mestria tant el repertori clàssic com els autors contemporanis.
Fundadora de la seva pròpia companyia teatral, Espert va ser la primera dona que va interpretar Hamlet a l’estat espanyol i va contribuir decisivament a la difusió internacional d’autors com Federico García Lorca o Jean Genet. També destaquen produccions com Les Criades o Yerma que van marcar un abans i un després en la seva trajectòria i en la projecció del teatre català arreu del món.
Durant l'etapa franquista també va patir la censura, fet que va reforçar el seu compromís amb la igualtat humana i la llibertat, convertint el teatre en un espai de resistència cultural. La Creu de Sant Jordi és una de les moltes altres distincions que ha rebut amb motiu de la seva trajectòria artística de més de set dècades.