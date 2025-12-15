Xoc entre ERC i els Mossos per la visita de Felip VI a l'Hospitalet de Llobregat

Més de mig centenar de persones s’han concentrat aquest dilluns a l’Hospitalet de Llobregat amb motiu de la visita del rei Felip VI per commemorar el centenari de la ciutat. La concentració ha reunit tant defensors com detractors de la monarquia, així com curiosos que han intentat captar l’arribada del rei espanyol amb el seu telèfon mòbil. Tots han coincidit a l’exterior del Mercat de la Florida, on se celebrava l’acte central, enmig d’un fort blindatge de la policia. Els qui més s’han fet sentir amb crits i pancartes han estat els contraris a la visita reial, mobilitzats des d’ERC, els Comuns i l’ANC, així com a través de la plataforma Centenari: Res a celebrar, molt a reflexionar i reivindicar.
La celebració del centenari de la designació del títol de ciutat a l’Hospitalet ha generat força expectació veïnal a l’exterior del mercat de la Florida, on s’ubica el centre de transformació digital La Florida 6.0, seu de l’acte central presidit per Felip VI. Entre els detractors, la plataforma contrària al centenari -que agrupa una quinzena d’entitats-, ha recalcat la seva disconformitat “perquè l’aniversari havia de ser una oportunitat per reflexionar sobre l’evolució de l’Hospitalet i el seu futur, no per celebrar un títol concedit per una dictadura”.
Els portaveus Josep Ferrer i Josep Calvís han criticat durament que el govern local “es faci fotos amb l’hereu del rei que va refermar el títol de ciutat donat per Primo de Rivera sense cap suport popular”. “L’Hospitalet no necessitava el títol perquè ja hauria esdevingut ciutat igualment”, ha insistit Calvís. Des de l’ANC, el tècnic de mobilització, Salvador Garreta, ha retret als monarques “la gran afició” que tenen a visitar Catalunya “per marcar territori” i “espanyolitzar” Catalunya. L’entitat independentista ha titllat de “vergonya” la visita d’aquest dilluns.
Els Mossos retiren a la força una regidora d’ERC
Gairebé una hora abans de l’arribada del monarca a la Florida, els Mossos d’Esquadra han forcejat amb la regidora d’ERC a l’Hospitalet Sílvia Casola, a qui han agafat dels braços per retirar-la del perímetre de seguretat davant la falta d’entesa sobre el punt on s’havien autoritzat les protestes contra el rei. Els republicans exigien concentrar-se a la cantonada superior de l’entrada principal al mercat, mentre que el cordó del dispositiu de seguretat se situava un carrer més enllà. Casola s’ha negat a allunyar-se i agents de la Brimo l’han dut a la força fins fora les tanques.
Finalment, ERC i la plataforma contra el centenari han canviat el lloc de la protesta i s’han situat a la cantonada inferior de l’edifici, on han coincidit sense incidències amb els defensors dels monarques. El portaveu republicà Jaume Graells ha denunciat que el perímetre de seguretat era “absolutament excessiu” i ha acusat els Mossos d’haver retirat Casola “de forma violenta i molt agressiva”. “Això vulnera clarament la llibertat d’expressió”, ha afegit Graells, que ha assegurat que la visita de Felip VI els genera “molt fàstic”.
El portaveu republicà ha recalcat l’oposició al centenari “perquè el títol de ciutat té la signatura d’un general sanguinari”. Els republicans també han dit que estudiaran mesures a emprendre per denunciar penalment i políticament l’actuació dels Mossos, que també han identificat membres de les joventuts del partit per haver penjat una pancarta contra el rei des d’un bloc de pisos proper al mercat de la Florida.