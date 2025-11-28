Felip VI encén el País Basc en el perdó alemany pel bombardeig a Gernika

Felip VI ha tacat un acte de reparació històric al País Basc. El president de la República Federal d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha viatjat aquest divendres fins a Gernika per demanar perdó pel bombardeig de 1937, en plena guerra civil i en suport dels aliats franquistes. Ara bé, la presència del monarca espanyol ha generat una forta polèmica, tant política com social. El PNB i Bildu han lamentat que Felip VI es planti a Gernika sense responsabilitzar-se dels fets mentre que també s'ha produït una manifestació de desenes de persones amb imatges de Francisco Franco i de la monarquia cap per avall.
Steinmeier ha reconegut la "responsabilitat històrica" d'Alemanya en el bombardeig per part de l'aviació nazi i ha afirmat que va ser "un crim brutal" dirigit directament contra la població civil. Prèviament, el president alemany ha participat en un acte de desgreuge amb les víctimes davant l'espai d'homenatge del cementiri de la localitat biscaïna. Dos funcionaris de l'ambaixada alemanya han col·locat una corona de flors amb la bandera del país teutó i s'ha guardat un minut de silenci. "És un espai on l'horror de la guerra i la vulnerabilitat de les persones innocents s'ha gravat de manera indeleble", ha sentenciat Steinmeier.
Crítiques de PNB i Bildu a Felip VI
Per la part del PNB, Aitor Esteban ha criticat que Felip VI vagi a Gernika com un "mer acompanyant" del president alemany sense intenció de demanar perdó pel bombardeig en nom d'Espanya. "Almenys podria aportar alguna cosa al poble basc, al seu autogovern o al seu reconeixement nacional", ha sentenciat el president dels nacionalistes bascos. Esteban ha comparat el gest d'Alemanya amb el fet que Felip VI no ho hagi fet: "El president alemany no té res a veure amb l'Alemanya nazi i la monarquia està aquí després d'una transició", ha recordat el líder dels nacionalistes bascos, que ha insistit que la monarquia va ser restaurada per Franco.
Al seu torn, Bildu també ha insistit en la idea que Felip VI és "hereu del franquisme" juntament amb PP i Vox: "No és benvingut a Euskal Herria". Oskar Matute ha dit que el franquisme és el responsable del bombardeig de Gernika i ha tornat a recordar que els seus hereus són la monarquia i l'extrema dreta. La formació independentista no ha participat en els actes d'homenatge a les víctimes per la presència del monarca, però s'ha desplaçat fins a la localitat per participar en nua manifestació contra el feixisme i en defensa d'una república basca.
Manifestació contra Felip VI
La manifestació convocada per Bildu ha comptat amb la participació de desenes de persones entre ikurriñes. Un dels moments més emotius ha estat el cant de l'Eusko Gudariak, una cançó que durant la guerra civil i el període de la dictadura franquista va adquirir estatus d'himne. Si bé va ser escrita el 1932 pel president del PNB, en l'actualitat sectors vinculats a l'esquerra abertzale la continuen considerant com a himne basc i s'usa d'aquesta manera en els seus actes.
El cant per la visita de Felip VI també té un altre rerefons històric. El 5 de febrer de 1981, Joan Carles I va visitar Gernika en el seu primer viatge oficial després de ser coronat i una trentena de diputats d'Herri Batasuna van cantar l'Eusko Gudariak quan l'emèrit estava fent el seu discurs. Amb el puny enlaire, van aconseguir que el monarca interrompés les seves paraules i finalment van ser desallotjats per l'Ertzaintza.