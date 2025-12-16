Pilar Alegría deixa el Ministeri d'Educació per dedicar-se a la candidatura a les eleccions de l'Aragó

La ministra d’Educació i portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría, ha anunciat aquest dimarts que deixa el ministeri per centrar-se en la campanya electoral de les eleccions a Aragó del 21 de desembre. En un comunicat penjat a X, Alegría ha afirmat que aquest dimarts tanca quatre anys i mig com a ministra amb l’orgull “d’haver pogut contribuir a la millora de l’educació, la FP i l’esport” a Espanya. “He estat molt feliç, però ara inicio el meu camí més emocionant: torno a casa meva”. El president espanyol nomenarà pròximament la seva substituta i designarà la nova portaveu, que segons va anunciar dilluns a la copa de Nadal de la Moncloa també serà una dona.\r\n