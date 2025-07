Un «Virolai» massiu s'apodera de Les Santes de Mataró

Les Santes de Mataró són una de les festes majors més importants de l'estiu a Catalunya. Una celebració que inclou tota mena d'actes durant diversos dies a la capital del Maresme i que té com un dels moments més especial la coneguda com a celebració del "No n'hi ha prou".

El carrer de la Riera, el pas on es troba l'Ajuntament, sempre deixa imatges de festa. I aquest any no ha estat diferent. Eren altes hores de la nit quan els mataronins i també altres ciutadans vinguts de tot el país saltaven i ballaven quan es va produir un dels moments més màgics. El Virolai va sonar i la plaça va embogir completament al voltant del gegant Robafaves.

⚡️ El públic esclata davant l’Ajuntament de #Mataró al so del #Virolai! Això és el millor resum del que és el #Nonhihaprou de #lessantes pic.twitter.com/KlP7bfUEDX — Les Santes Mataró (@lessantesmataro) July 29, 2025

Les Santes, festa patrimonial d'interès nacional

Les Santes de Mataró han tingut diverses novetats aquest any. La principal és que després de dos anys de restriccions en l'ús de l'aigua per la sequera, la festa major ha tornat a tenir ruixada per tancar la Nit Boja del 25 de juliol. Pel que fa a la programació musical, el principal concert ha estat el de Mushka, la nit del 27 de juliol després dels focs.

A més, també s'ha recuperat l'escenari de la plaça Santa Anna, al bell mig de la ciutat, per al ball de requisits del 28 de juliol, una de les nits més icòniques de la festa. Cal recordar que la festa major de Les Santes de Mataró és una celebració reconeguda com a festa patrimonial d'interès nacional.