L'oferta de cursos públics de català arriba per primera vegada a les 40.000 places en un trimestre

El Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) obre un nou període d’inscripcions per a 1700 cursos de català, des del nivell inicial fins al superior C2. Per primera vegada, l’oferta arriba al voltant de les 40.000 places, fet que representa un augment proper al 15% respecte al setembre de 2024. El creixement del nombre de cursos s’emmarca en el pla de xoc per garantir l’accés de les persones adultes a l’ensenyament de català.
Entre els nivells més oferts, destaca l’oferta de cursos inicials i bàsics, que representen més d’un 60% de l’oferta i que permeten atendre a la població que no té o té pocs coneixements de català. Els cursos s’ofereixen en forma presencial i en línia. Per tal de facilitar el procés d’aprenentatge, en el cas dels cursos de nivell inicial i bàsic es prioritza l’oferta presencial, mentre que el nivell superior C2 s’ofereix exclusivament en línia.
Dates d'inscripció als cursos de català
Enguany, les dates d’inscripció s’amplien i són del 15 al 19 de setembre i també el 22. Aquest augment permetrà que el procés tingui un funcionament més fluid, ja que els dies es distribueixen en funció del nivell que es vulgui cursar i de si es té dret a inscriure’s en torn preferent, per qui ha fet un curs al CPNL els últims dotze mesos, o bé en torn general, obert a tothom.
Qui necessiti acreditar el nivell de català, podrà fer la sol·licitud de l’1 al 4 de setembre. Es tracta d’un pas necessari per a qualsevol persona que no hagi fet un curs al CPNL. Per fer-lo, es pot aportar un certificat oficial o bé sol·licitar una prova de nivell. Més enllà del 4 de setembre, el tràmit es podrà fer igualment, encara que el CPNL no podrà garantir obtenir el resultat abans del període d’inscripcions.
El 012 ajudarà a apuntar-se als cursos de català
Qualsevol persona que necessiti suport en el procés d’inscripció, pot fer-ho dirigint-se presencialment, per telèfon o correu electrònic als 143 punts d’atenció del CPNL. A més, com a novetat que es va incorporar durant la inscripció d’estiu, també es pot contactar amb el telèfon d’atenció ciutadana 012. Davant el bon funcionament que ja va tenir, el CPNL aposta per consolidar aquesta via de suport a la ciutadania. El telèfon estarà en funcionament de dilluns a divendres de 8 a 22 hores.
Pel que fa al preu dels cursos, a inicial i bàsic són gratuïts. La resta de cursos són de pagament. Les persones en situació d’atur, discapacitat reconeguda del 33 %, o més, precarietat o famílies nombroses o monoparentals poden optar a una reducció del 50 o 70 % de la matrícula.
Més enllà del setembre, el CPNL també obre les inscripcions dues vegades més a l’any pels cursos trimestrals, des del nivell inicial fins al de suficiència C1. Habitualment aquests períodes solen ser al desembre i el març-abril. Pel que fa al superior C2, de durada semestral, hi ha un nou període d’inscripció cap al febrer. Les dates exactes es publiquen al web i a les xarxes socials amb una antelació mínima de 15 dies.