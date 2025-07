Cursos de català a municipis petits: qui s'hi pot inscriure?

El Departament de Política Lingüística crea una subvenció per a finançar cursos de català per a adults durant el curs 2025-26 dirigida a ajuntaments i consells comarcals de municipis de menys de 17.500 habitants, així com a entitats privades sense ànim de lucre que tinguin la seu a Catalunya. En canvi, queden exclosos els ajuntaments i els consells comarcals adherits al Consorci per a la Normalització Lingüística.

La subvenció cobrirà el 100% de les despeses de contractació del professorat i dels materials didàctics del curs. A més, la Generalitat de Catalunya pagarà el 80 % a partir de la concessió de la subvenció i la signatura del conveni per promoure l’aprenentatge de català que caldrà signar amb el Consorci per a la Normalització Lingüística abans de l’inici de la formació. El 20 % restant es pagarà una vegada complert el tràmit de justificació.

Els cursos que se subvencionaran seran dels nivells A1 o A2 d’acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR), hauran de tenir una durada mínima de 45 hores i s’hauran d’iniciar amb un mínim de set alumnes i un màxim de vint-i-cinc.

El termini de presentació de sol·licituds començarà el 23 de juliol a les 9 h i acabarà el 30 d'octubre de 2025 a les 14 h. Els cursos es podran fer entre el setembre de 2025 i el 30 de juny de 2026.

Els ens que organitzin els cursos hauran de seleccionar i contractar el professorat, el qual haurà d'acreditar el nivell C2 de llengua catalana o bé el nivell C1 sempre que tingui experiència laboral relacionada amb la docència de català o amb l'àmbit de la didàctica de la llengua. Els docents hauran de seguir els criteris metodològics d'aprenentatge de llengües que proposa el Consorci per a la Normalització Lingüística.

Un espentó lingüístic pels municipis petits

El conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, destaca que amb aquesta nova línia d’ajuts es vol garantir que tothom que visqui a Catalunya, sigui quin sigui el municipi on resideixi, tingui l’oportunitat d’aprendre català.

“És una mesura pensada especialment per arribar als pobles i als barris que fins ara no tenien prou oferta formativa. Convido els ajuntaments, consells comarcals i entitats que facin ús d'aquest nou ajut per tal de fer arribar el català encara més lluny”, ha destacat a través d'un comunicat.

Aquesta nova línia de subvencions s’emmarca en el pla de xoc per a l'ensenyament de català a adults que va aprovar el Govern el passat 25 de març i respon als objectius del Pacte Nacional per la Llengua.

Per tal de garantir el dret d’accés a l’aprenentatge i a l’ús de la llengua catalana entre la població adulta i facilitar-ne l’acreditació, el pacte acorda incrementar en quantitat i format l’oferta de formació formal, no formal i informal de llengua catalana, tenint en compte l’adaptació territorial, horària i d’espais d’aprenentatge.