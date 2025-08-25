El carrer Valladolid guanya el concurs de guarnits de Sants amb l'homenatge a Jules Verne

El carrer Valladolid és el guanyador del concurs de guarnits de la Festa Major de Sants 2025. L'univers de Jules Verne ha inspirat la proposta vencedora que, gràcies a la qualitat de l'obra i també a l'originalitat, ha aconseguit convèncer el jurat i ha obtingut 336 punts. Han completat el podi els carrers Finlàndia (331 punts), guanyador de l'edició anterior, i Papin (328 punts).
Els veïns del carrer Valladolid han esclatat d'alegria quan s'han confirmat els pronòstics i la regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, i la presidenta de la federació de comissions del barri, Aina Puerto, han anunciat que eren els vencedors. Tot plegat, en una entrega de premis la tarda d'aquest dilluns en què tothom ha coincidit a reconèixer la qualitat de l'obra.
El volcà en erupció, el submarí i el coet que remeten a les obres de Verne han enlluernat el jurat, els veïns i els visitants i han permès oblidar la desfeta de l'any passat, quan el carrer Valladolid va quedar superat pel mercat de Nadal del carrer Finlàndia, enguany segon. Si bé, els organitzadors han fet una crida a la resta de carrers a no deixar de participar, ja que any rere any n'hi ha menys que es guarneixen.
"Mentre puguem, resistirem!"
El concurs de carrers guarnits és un dels atractius més reivindicats de la Festa Major de Sants -i que comparteixen amb la germana de la Vila-. Però les organitzacions veïnals no només comparteixen aquest gen de la competició, sinó que també la incertesa general pel futur de les festes a causa de la falta de relleu generacional.
"Nosaltres ens anem fent grans, això cansa molt i estem aquí perquè volem. Cada any que passa veus que la gent jove no entra a la comissió, no prepara el carrer..." explica David Cerqueda, representant de la comissió de festes del carrer Valladolid. "Ens preocupa, perquè en un termini de cinc o deu anys no sabem com ens ho farem. Mentre puguem, resistirem nosaltres", afegeix.
Perpendicularment, al carrer d'Alcolea, tenen la mateixa problemàtica. "Costa tenir aquest relleu generacional. Durant aquesta setmana tenim més joves, però perquè venen a ajudar. Però durant l'any no en tenim", assegura Marta Turull, d'Alcolea de Baix, que lamenta aquesta "falta de mans" per guarnir els carrers del barri.