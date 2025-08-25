El temps d'aquest dimarts 26 d'agost: adeu a la pluja (de moment)

Després de dies de precipitacions, aquest dimarts Catalunya gaudirà del primer dia estable. Com a mínim, així ho pronostica el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) que, com a molt, parla d'alguna gotellada a l'extrem nord del Pirineu occidental durant la tarda. Ara bé, aquesta pausa serà un miratge, ja que les precipitacions tornaran dimecres i es podrien allargar durant tota la setmana en diversos punts del país.
De moment, aquest dimarts, el dia s'aixecarà amb sol generalitzat i alguna boirina o núvols prims. Amb el pas de les hores, el cel s'anirà enfosquint, sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, però tot plegat quedarà en una amenaça. Això farà que les temperatures continuïn a la baixa i la sensació tèrmica sigui més suportable que els dies previs. I és que el mercuri oscil·larà entre els 15 i els 35 graus de manera generalitzada.
Ja el vespre serà el preludi de la jornada de dimecres, amb l'avenç dels núvols grisos i alguna primera gotellada al terç sud i a la Vall d'Aran. Al matí i, sobretot, a partir del migdia, la pluja s'anirà estenent per tota la meitat occidental i anirà acompanyada de tempesta en molts casos. Per això, convé no guardar el paraigua gaire enrere a l'armari i mantenir l'alerta.
Les temperatures, a la baixa
Pel que fa a les temperatures, a Barcelona el dia arrencarà amb 25 graus al mercuri que augmentaran fins als 30 a la tarda. A Girona l'ambient del matí tornarà a ser suau: 16 graus durant el matí que creixeran notablement fins als 34º com a màxima. Pel que fa a Lleida, la jornada començarà amb 18º al matí i una màxima de 36 graus. A Tarragona el dia s'encetarà amb 22º de mínima que arribaran als 31º a mesura que avanci la jornada.