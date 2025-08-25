Un grup de ball català es proclama subcampió de la Mundial de hip-hop a Arizona

La companyia Entity Dance Family ha quedat segona en la Mundial de hip-hop celebrada aquest mes a Phoenix, a l'estat nord-americà d'Arizona. Fins ara, cap equip espanyol havia aconseguit pujar al podi en la categoria de grans equips --de més de 10 persones--, on competeixen professionals que van de gira amb superestrelles, com ara Jennifer Lopez, Justin Bieber, Rihanna o artistes de K-pop.
"Tothom somia competir en aquest nivell", explica el fundador de la companyia, Eric Cuadrado, a 3Cat. L'equip català està compost per 33 ballarins i ballarines d’entre 15 i 33 anys que han pagat el viatge de la seva butxaca, ja que no tenen patrocinadors. Han seduït al públic amb una espectacular i molt treballada coreografia en homenatge a la figura de Michael Jackson, que els hi va obrir la porta del podi en la categoria MegaCrew, formada per grups de gran format.
El grup català ha quedat darrere del líder històric, l'equip filipí Legit Status, referent en dansa urbana. Tot i això, han demostrat amb professionalitat que dominen mitja dotzena d'estils urbans diferents, com ara breaking, new style, locking, popping i waacking, entre d'altres.
"Ens ha ajudat molt tenir gent molt especialitzada en un estil, i cadascun ajudava la resta en allò que dominava. Això va fer que la proposta fos molt més única i va mostrar que sabem el que fem", explica el ballarí i coreògraf Mircea Olteanu.
Un resultat que prové de moltes hores d'assaigs i desplaçaments, perquè viuen en diferents punts de Catalunya, però tothom es reunia a la sala d'assaig de l'escola Dance esCool, al districte barceloní de Sarrià-Sant Gervasi. De fet, una d'elles és veïna d'Abrera, Verónica Folch.
La ballarina ha explicat en declaracions a Ràdio Abrera que "l'encantaria tornar a repetir l'experiència de representar a Espanya en el mundial i, per què no, somiar amb una nova medalla, si és possible la d'or. Però per això necessitem patrocinadors".
La companyia Entity Dance Family comença a mirar cap a la nova temporada i seguir creixent: han convocat un càsting el 14 de setembre per trobar nou talent i incorporar nous membres a la companyia.